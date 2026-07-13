India a punto de la victoria contra Inglaterra mientras Bhatia y Ecclestone hacen historia

India está en camino hacia la victoria en el Test único en Lord’s después de reducir a Inglaterra a 130 por seis en su segunda entrada, tras pasar las dos primeras sesiones del día bateándolos fuera del juego. Yastika Bhatia se convirtió en la primera mujer en marcar un siglo en un Test de Lord’s, ya que India acumuló carreras antes de finalmente declarar en 341 por siete, 456 carreras por delante. Bhatia se sometió a una cirugía de ligamento cruzado anterior el año pasado, y tuvo que reconstruir sus músculos de la pierna desde cero; aquí fue una recompensa justa por meses de dura rehabilitación.

Bhatia agradeció a sus padres, hermana y médicos por su apoyo. “Es increíble”, dijo. “Hace seis meses, estaba en un lugar muy diferente y si me hubieras dicho que tendría mi nombre en el tablero de honor, no te hubiera creído”.

En respuesta, el cuento de hadas de Tammy Beaumont se convirtió en una historia de terror cuando Kranti Gaud la lanzó por cero corridas; Heather Knight, quien anunció su retiro el sábado por la noche, lanzó un tiro que Richa Ghosh atrapó a corta distancia por 13 carreras. En ambos casos, las jugadoras indias se reunieron rápidamente para formar una guardia de honor para despedir a dos grandes de Inglaterra del campo, pero fue un consuelo escaso con 59 por cinco y mirando al cañón.

La resistencia de Mady Villiers, quien enfrentó 63 bolas para sus 26 carreras, y Amy Jones, quien alcanzó su segundo medio siglo del partido justo antes del cierre, aseguró que este encuentro se extenderá hasta un cuarto día.

El único punto brillante para Inglaterra en un día desastroso fue el rendimiento de Sophie Ecclestone, quien trabajó sin descanso durante las dos primeras sesiones, como de costumbre soportando la carga de los bolos de Inglaterra. Después de atrapar a Harmanpreet Kaur y Deepti Sharma lbw, y tentar a Bhatia a salir hacia la portada extra para ser atrapada, deslizó una bola en los tacos de Sneh Rana y fue recompensada con su propia porción de historia. Cinco wickets en la entrada significan que es la primera mujer en el tablero de honor del Test en el vestuario local.

“Eso es bastante especial”, dijo Ecclestone. “Ahora estoy en el vestuario de Lord’s para siempre”. Ella dijo que derramó lágrimas al correr al campo el domingo por la mañana, después de enterarse de la decisión de Knight de “hacer un Ben Stokes” y anunciar su retiro a mitad del Test. “Ella ha estado cerca desde que hice mi debut. Para que estuviera en la portada extra siempre animándome, siento que no puedo realmente imaginar este equipo de cricket sin ella”.

Knight sabía desde hace tres meses que este sería su último partido con Inglaterra, pero decidió durante el descanso del té el sábado que haría pública la decisión en la noche del segundo día. “Simplemente sentí que era el momento adecuado”, dijo. “Agarré a Tammy [Beaumont] y me disculpé por robarle el protagonismo mientras salíamos del campo, y también se lo dije a Nat [Sciver-Brunt]”.

Para alguien que ha sido un defensor apasionado del críquet femenino de Test, parecía un momento curioso cuando Inglaterra necesitaba concentrarse en salvar este partido. Tal vez, después de conceder un déficit de 115 en la primera entrada, había sentido que era una manera de motivar a sus compañeras de equipo; tal vez alguien que había servido a Inglaterra de manera tan prolífica durante 16 años sentía que se había ganado el derecho a decidir sus propios tiempos? De cualquier manera, la dominación de India fue tan grande que el anuncio resultó académico para el resultado final.

La sesión de la mañana involucró a India extendiendo gradualmente su ventaja, aunque no tenían prisa, contentos de tomar los sencillos disponibles. Para el almuerzo, estaban 365 carreras por delante, pero Kaur decidió extender la miseria de Inglaterra y seguir bateando durante otra sesión completa, permitiendo que Ghosh llegara a un medio siglo al ritmo de una carrera por bola antes de detenerse.

Inglaterra sí consiguió wickets: Lauren Bell lanzó el tipo de hechizo que, de haberlo lanzado en la primera mañana, podría haber dado como resultado un resultado diferente. Podría haber despedido a Yastika con la primera bola del día: tocó la parte superior del poste de apoyo, pero las bolas permanecieron obstinadamente en su lugar.

En lugar de eso, cortó la entrada de otra aspirante al tablero de honor, Smriti Mandhana, quien se deslizó detrás en 70. Jones se acercó inmediatamente al árbitro cuadrado de pierna, indicando que no estaba segura si había atrapado limpiamente, pero el oficial de TV lo consideró bueno y Smriti, ya saliendo, continuó subiendo las escaleras y a través del Long Room.

Cuatro overs después, Bell metió una bola adentro para Jemimah Rodrigues y la lanzó, pero abandonó el campo poco después con dolor abdominal y nunca regresó. Bell estará en condiciones de batear el lunes; aun así, la esperanza de que Inglaterra se aferrara a un empate parece remota, por decir lo menos.