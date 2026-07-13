Inglaterra en curso de colisión con Messi y Argentina en el duelo de rencor de semifinales del Mundial

Ha sido catalogado como uno de los mayores enfrentamientos en la historia del fútbol internacional. Después de que los jugadores de Inglaterra aprovecharon su suerte contra la Noruega de Erling Haaland en una noche calurosa en Miami, pasaron el domingo recuperándose en su base en Kansas City mientras piensan en enfrentar a Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo el miércoles.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a los actuales campeones en lo que promete ser una ocasión cargada de emociones en Atlanta por la oportunidad de jugar contra Francia o España en la final.

Será la primera vez que Lionel Messi, de 39 años, posiblemente el mejor jugador masculino de todos los tiempos y probablemente jugando su último Mundial, se enfrente a Inglaterra y la primera vez que los dos países se enfrenten en un partido competitivo desde el Mundial de 2002 en Japón, cuando David Beckham anotó el penalti ganador.

Beckham, presidente y copropietario del club Inter Miami de la Major League Soccer, estaba entre la multitud en el Miami Stadium el sábado por la noche con su esposa, Victoria, y miembros de su familia. El ex capitán de Inglaterra fue visto cantando Hey Jude después del partido en honor al héroe de los dos goles del equipo, Jude Bellingham. También fue fotografiado con algunos de los jugadores de Inglaterra, incluido el capitán, Harry Kane, y Declan Rice, cuando entrenaban en la base de entrenamiento del Inter Miami en Fort Lauderdale antes del partido.

“Qué momento en Miami”, escribió Beckham en Instagram. “Estoy muy orgulloso de que el equipo haya llegado esta noche a la semifinal de la Copa del Mundo y celebrarlo con mi familia fue tan especial… Gracias a Inglaterra por brindarle a nuestro país estos momentos”.

David Beckham estuvo entre el público en la victoria de Inglaterra en cuartos de final contra Noruega. Fotografía: Ian MacNicol/Getty Images

No es la primera vez que Bellingham fue el héroe en la victoria de Inglaterra por 2-1, logrando el gol de la victoria en la prórroga, después de que Andreas Schjelderup le diera la ventaja a Noruega. Pero su gol del empate al final del primer tiempo estuvo teñido de polémica. Las repeticiones parecieron mostrar un saque de meta de Noruega golpeando un cable de televisión suspendido sobre el campo durante la preparación, aunque la FIFA emitió un comunicado diciendo que un sensor en el balón no mostraba evidencia de que hubiera tocado. Esto fue cuestionado por el entrenador de Noruega, StÃ¥le Solbakken, quien afirmó que creó “un malentendido entre nuestros jugadores”.

Tuchel criticó la actuación de sus jugadores después del partido y afirmó que habían tenido “suerte”, a pesar de convertirse en el cuarto entrenador de la selección absoluta masculina de Inglaterra en llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, después de Alf Ramsey, Bobby Robson y Gareth Southgate.

Bellingham

Sus comentarios provocaron una furiosa respuesta de Bellingham, con la estrella del Real Madrid diciendo fulminantemente que “tal vez no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland”. [Martin] Ã˜degaard, [Antonio] nusa, [Alexander] SÃ¸rlothâ€ en una aparente crítica a la falta de experiencia del alemán como jugador de primer nivel, ya que se retiró a los 25 años debido a una lesión en la rodilla.

Es posible que Tuchel, que extendió su contrato hasta 2028 antes del Mundial, necesite encontrar una manera de suavizar las cosas con uno de sus jugadores clave antes del monumental encuentro con Argentina. Pero el hombre de 52 años dijo que estaba disfrutando el viaje, ya que llevó a Inglaterra a su primer torneo desde que perdió ante España en la final del Campeonato de Europa de 2024 con Southgate.

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Lionel Messi se enfrentará a Inglaterra por primera vez en su carrera en semifinales el miércoles. Fotografía: Ryan Pierse/Fifa/Getty Images

“Es intenso”, dijo Tuchel. â€”Lo estoy disfrutando mucho. Me siento muy vivo en estos momentos. Lo disfruto mucho, pero tener un partido eliminatorio cada tres o cuatro días es un nuevo nivel de exigencia y un nuevo nivel de montaña rusa emocional. Lo admito. Entonces también necesito un poco de tiempo ahora. Le daremos a los jugadores. [Sunday] La recuperación total y nuestra preparación para el partido con el personal comienzan a más tardar por la tarde”.

Argentina reservó su lugar en las semifinales al vencer a Suiza con 10 hombres en Kansas City, donde también tiene su sede. Las imágenes del vestuario después del partido mostraron a algunos de sus jugadores cantando una canción obscena que hace referencia a la Guerra de las Malvinas en 1982 y prometiendo ganar la Copa del Mundo para “Las Malvinas, por Diego [Maradona] and por la ultima de Leo [Messi]â€“ â€œpor las Malvinas, por Diego y por los Ãºltimos de Leoâ€ .

Guía rápida Inglaterra vs Argentina: encuentros previos del Mundial Espectáculo Inglaterra 3-1 Argentina, 1962:En un partido de grupo en Chile, Inglaterra derrotó cómodamente a oponentes que, como lo expresó un informe, emplearon una “formación defensiva masiva y despiadada”. Ron Flowers anotó un penalti temprano y Bobby Charlton puso el 2-0 desde 20 metros justo antes del descanso. Jimmy Greaves consiguió un tercero antes de que José Sanfilippo anotara el consuelo. Inglaterra 1-0 Argentina, 1966:Los cuartos de final son conocidos en Argentina como ‘El robo del siglo’ y fueron el inicio de la rivalidad. El partido rápidamente se convirtió en una competencia de patadas y cuando Antonio Rattin fue expulsado por una segunda infracción amonestable en el minuto 33 por abusar verbalmente del árbitro Rudolf Kreitlein, todo comenzó. El capitán argentino se negó a abandonar el terreno de juego y hubo un retraso de ocho minutos antes de la reanudación, mientras el cuerpo técnico seguía protestando ante los árbitros. El partido se resolvió con un cabezazo de Geoff Hurst tras un centro de Martin Peters pero, en el pitido final, los argentinos rodearon al árbitro, que tuvo que ser escoltado por la policía. El seleccionador de Inglaterra, Sir Alf Ramsey, describió a los argentinos como “animales”. Inglaterra 1-2 Argentina, 1986:Podría decirse que los dos momentos más memorables de estos partidos se produjeron con cuatro minutos de diferencia entre sí en un cuarto de final en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cortesía de Diego Maradona. El primer incidente de la ‘Mano de Dios’ (en la foto) involucró al mediocampista golpeando el balón al portero Peter Shilton con el brazo levantado. Luego marcó lo que la FIFA ha llamado el “Gol del Siglo”, recogiendo el balón dentro de su campo antes de abrirse camino hacia la portería con 11 toques en 11 segundos y superó a los indefensos jugadores ingleses. Inglaterra 2-2 Argentina (Argentina ganó 4-3 en penales), 1998:Un punto alto para un Michael Owen adolescente y uno bajo para David Beckham en los octavos de final. Gabriel Batistuta y Alan Shearer intercambiaron penales en los primeros 10 minutos antes de que Owen anotara un brillante gol en solitario. Javier Zanetti empató antes del descanso y Beckham fue expulsado por una patada a Diego Simeone mientras estaba en el suelo dos minutos después del descanso. El equipo de Glenn Hoddle aguantó los penales, donde Carlos Roa salvó el quinto penalti de David Batty. Inglaterra 1-0 Argentina, 2002:Un grado de redención para Beckham, aunque sólo fuera un partido de la fase de grupos. Owen aterrorizó a la defensa nuevamente y después de que Mauricio Pochettino lo derribara un minuto antes del descanso, Beckham anotó el penalti, lo que provocó un beso en la camiseta y un torrente de emoción. Medios de megafonía Gracias por tus comentarios.

Será la sexta vez que Inglaterra y Argentina se enfrenten en la Copa del Mundo, pero la primera en esta etapa. Inglaterra triunfó en la fase de grupos de 1962 y en los cuartos de final de 1966 tras la expulsión de Antonio Rattín, capitán de Argentina, en Wembley. Su muerte fue anunciada el sábado a la edad de 89 años. Pero, con diferencia, el encuentro más infame tuvo lugar en 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde Inglaterra superó a los coanfitriones en octavos de final la semana pasada, cuando Maradona anotó su gol de la Mano de Dios en los cuartos de final antes de sumar un impresionante gol individual para ganar la eliminatoria. Luego, Argentina ganó en los penaltis en 1998, después de que Michael Owen anotara y Beckham fuera expulsado, antes de ese gol de Beckham cuatro años después.

Ambos grupos de seguidores se dirigirán a Atlanta, y se cree que más de 15.000 aficionados ingleses asistieron al partido en Miami y muchos planean quedarse en Estados Unidos. Hubo informes de algunas peleas menores con seguidores de Argentina en la playa sur de Miami después de la victoria contra Noruega y las autoridades de Georgia se preparan para posibles focos de tensión en los días previos al partido, dado que miles han hecho el viaje desde Argentina.