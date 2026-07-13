La mayor granja solar comunitaria de Gran Bretaña se ve obligada a cerrar por miedo a la sobrecarga de la red.

El proyecto solar comunitario más grande de Gran Bretaña ha sido obligado a cerrar durante todo su primer verano por el operador del sistema energético del gobierno para evitar sobrecargar la red local con energía renovable. La granja solar en el norte de Devon recibió la orden de cerrar semanas antes de que las temperaturas récord en toda Europa llevaran a advertencias sobre el suministro de energía, debido a preocupaciones de que la gran cantidad de energía solar en la zona pudiera desestabilizar la red eléctrica al provocar una “sobrecarga térmica”. Se espera que el cierre cueste aproximadamente £2 millones a los casi 10,000 miembros del esquema cooperativo en ingresos perdidos antes de que se le permita reiniciar en septiembre.

En una carta a más de 9,500 personas y propietarios de pequeñas empresas que tienen una participación en el parque solar de Derril Water, la junta de la cooperativa dijo que la “inesperada” orden de cierre fue “impuesta en nuestro parque solar y otros generadores en el norte de Devon sin previo aviso”. Según la junta, el momento del cierre al comienzo de su primer verano “no podría ser peor” y “impactaría sustancialmente” las finanzas del esquema, incluidos los pagos a los miembros.

La junta cree que los problemas con la red del norte de Devon se conocen desde el 2023, y se esperaba que se instalaran nuevos equipos para fines del 2025. Sin embargo, estas medidas se retrasaron y ahora se espera que se completen en septiembre de este año. El proyecto no espera recibir compensación o seguro para cubrir los ingresos perdidos en verano del parque solar, que fue financiado con £20 millones recaudados de los miembros de la cooperativa y un préstamo bancario a largo plazo de £22 millones.

Los miembros originalmente se unieron al esquema a través de Ripple Energy, que ofrecía a los hogares la oportunidad de invertir en el primer parque solar “compartido” de Gran Bretaña para obtener ahorros promedio en sus facturas de energía de al menos £200 al año. Ripple Energy había esperado que Derril Water comenzara a generar electricidad en 2024 y “se convirtiera en un modelo para parques solares propiedad de consumidores en todo el mundo”. Sin embargo, los retrasos en la construcción y los costos crecientes provocaron que la empresa quebrara a principios de 2025, antes de que el parque comenzara a operar.

Derril Water comenzó a generar electricidad en septiembre del año pasado bajo el liderazgo de su junta voluntaria, menos de seis meses después de que Ripple fuera comprado de la administración por el proveedor de energía empresarial 1st Energy. Un portavoz de National Grid confirmó que había reducido parte de la generación en la zona para mantener el sistema seguro después de que Neso solicitara que se apagara su transformador de “super red”. “Ahora estamos trabajando con Neso para ayudar a proporcionar soluciones a estas limitaciones temporales”, agregó el portavoz. Neso declinó hacer comentarios.