¿Quieres tener un T. rex real? Podría costarle 30 millones de dólares

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Timothy A. Clary/AFP vía Getty Images

Si alguna vez quisiste tener un verdadero tiranosaurio rex y no sólo un juguete, ahora tienes una oportunidad. Pero te va a costar algunos huesos. Millones de ellos.

El tiranosaurio rex El fósil conocido como “Gus” saldrá a subasta el martes por la mañana en la oficina de Sotheby’s en la ciudad de Nueva York. La oferta inicial por el dinosaurio es de 19 millones de dólares y la casa de subastas estima que podría venderse entre 20 y 30 millones de dólares.

Gus fue encontrado en el condado de Harding, SD, en un terreno privado en 2021, según Sotheby’s. El tiranosaurio rex Se cree que el esqueleto, que mide 38 pies de largo y 12 pies y medio de alto, data del período Cretácico tardío, hace unos 67 millones de años.

“A juzgar por el tamaño general y el grado de desarrollo óseo, se puede determinar que el esqueleto de Gus pertenecía a un individuo adulto muy grande y robusto”, dice la casa de subastas en el anuncio.

Thomas Heitkamp, ​​presidente de Theropoda Expeditions, la empresa que excavó el sitio, dijo en un vídeo de Sotheby’s sobre el descubrimiento que se recolectaron casi mil piezas.

La criatura lleva el nombre del dueño del rancho donde fue descubierta, Gary “Gus” Licking. Murió durante el proceso de excavación, que se prolongó hasta 2023, y no pudo ver a Gus completamente ensamblado, según Cassandra Hatton de Sotheby’s.

“Gary había recorrido durante años su propiedad de 6.500 acres y había visto tiranosaurio rex dientes y pequeños trozos de fósiles y cosas así, y se dio cuenta de que probablemente había algo realmente importante bajo tierra”, dijo Hatton en el video.

Gus es uno de los más grandes y completos. tiranosaurio rex especímenes jamás encontrados, según Sotheby’s.

No es la primera vez que se venden huesos de dinosaurios al mejor postor.

La primera subasta de un dinosaurio se celebró en Sotheby’s en 1997. La criatura, un tiranosaurio rex llamada Sue, fue comprada por algunas grandes empresas para el Museo Field de Chicago. Se vendió por 8,4 millones de dólares.

En 2024, Apex, el estegosaurio, se vendió por 44,6 millones de dólares, la mayor cifra jamás alcanzada por un fósil de dinosaurio. Fue comprado por el inversor multimillonario Ken Griffin, quien lo prestó al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York durante cuatro años.

El paleontólogo Scott Persons, curador de historia natural en el Museo Estatal de Carolina del Sur, dice que el precio de los dinosaurios por decenas de millones de dólares refleja un “aumento de la demanda del mercado”.

“Cada vez se venden más dinosaurios de esta manera y a precios ridículos”, dice en un correo electrónico a NPR.

Dice que las personas que pueden permitirse gastar tanto en una subasta podrían hacer más para apoyar más investigaciones.

“Una suma así podría financiar un programa de investigación en un museo público de su elección”, afirma. “Eso pagaría el trabajo de campo de una carrera, el descubrimiento de especies completamente nuevas y la exhibición pública de los hallazgos”.