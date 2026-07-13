Seis franceses y las estrellas en Inglaterra para el Open en el programa de la semana – Golf Planète

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El golf mundial se toma un descanso para seguir a los mejores jugadores del mundo hasta Inglaterra para el último Major masculino del año. El PGA Tour y el DP World Tour también ofrecen un torneo alternativo en República Dominicana. El Club de Golf Chantaco acoge el Campeonato de Francia Profesional.

Todos los circuitos: The Open, Royal Birkdale GC, Southport, Angleterre

Del 16 al 19 de julio

Las estrellas mundiales están ahí para este cuarto y último Major de la temporada. Está en los enlaces de Royal Birkdale GC ¿De qué se trata este 154º argumento? el abiertoun par 70 de 6.605 metros. A mediados de Rory McIlroy, Scotty Scheffler o incluso Cameron joven, Antonio Rozner, Martín Couvrera, Adrien Saddier, Frédéric Lacroix, Víctor Pérezporque les gusta Abierto de Escociay el aficionado Lev GrinbergÂ vont tenter de succÃ©der Ã Arnaud Massyganador en 1907 (en Liverpool).

PGA Tour/DP World Tour: Campeonato Corales Puntacana, Puntacana Resort & Club, Punta Cana, República Dominicana

Del 16 al 19 de julio

Los dos grandes circuitos ofrecen una vez más un evento llamado alternativo para sus miembros. Esto se desarrolla en las playas de República Dominicana, en un par 72 de más de 7.000 metros. Después de su gran semana en Kentucky, cinco franceses están en la salida: Ugo Coussaud, Tom Vaillant, Romain Langasque, Jeong weon Ko y David Ravetto.

Circuito francés: Campeonato de Francia Profesional, Chantaco Golf, San Juan de Luz, Pirineos Atlánticos

Del 17 al 19 de julio

Para esta nueva edición de Campeonato de Francia profesional, Cáliz movió el torneo de Cabot Burdeos au Golf de Chantacoen el País Vasco. Victor Dubuisson es el cabeza de cartel de este evento, dotado con 150.000 euros. Además de numerosos miembros de los circuitos satélites, viajan otros ganadores del circuito europeo: Rafael Jacquelin, Gary Stall, Grégory Havret, Gregory Bourdy y Romain Wattel.

Gira asiática: pausa

Próximo torneo: Yeangder Taiwan Open, Linkou International Golf and Country Club, Taiwán

Del 17 al 21 de septiembre

LIV Golf : Descanso

Próximo torneo: LIV Golf Reino Unido, JCB Golf & Country Club, Rocester, Angleterre

Del 23 al 26 de julio

LPGA/Gira Europea Femenina: Pausa

Próximo torneo: Abierto de Escocia femenino ISPS HANDA, Dundonald Links, Gailes, Écosse

Del 23 al 26 de julio

HotelPlanner Tour (ex-Challenge Tour): Pausa

Próximo torneo: Raiffeisenbank Golf Challenge, Kaskáda Golf Resort, Brno, República Checa

Del 23 al 26 de julio

Tour en ferry por Korn: pausa

Próximo torneo: Evans Scholars Invitational, The Glen Club, Glenview, Illinois

Del 23 al 26 de julio

Tour de los Alpes : Pausa

Próximo torneo: Biarritz Cup by ARKEA, Golf de Biarritz le Lighthouse, Biarritz, Pirineos Atlánticos

Del 24 al 26 de julio

Tour de golf profesional: pausa

Próximo torneo: The Cuber Open 2026, Europa-Park Golfclub Breisgau, Herbolzheim, Alemania

Del 21 al 23 de julio

LETAS : Pause

Próximo torneo: Campo 15 abierto, Hanbury Manor Marriot Hotel & Country Club, Hertfordshire, Angleterre

Del 23 al 25 de julio

©Andrew Redington / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP