El Festival del Mundo Africano regresa a Hart Plaza por 43a vez

DETROIT: El Festival Africano de Detroit está concluyendo su año 43 en Hart Plaza, y los organizadores dicen que aún hay tiempo para participar en esta tradición de verano organizada por el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright.

El festival cuenta con vendedores, comida y una experiencia de safari, una expansión importante con respecto a años anteriores.

“El año pasado teníamos algunos animales, pero ahora tenemos más de 100 animales que llaman hogar al safari este fin de semana aquí en Hart Plaza”, dijo Desirae Tolbert, vicepresidenta de marketing y comunicaciones.

El evento está diseñado para ser tanto una celebración cultural como una experiencia educativa, atrayendo a visitantes que desean aprender más sobre la historia africana y la diáspora africana.

“Somos intencionales al celebrar la cultura de todas las diásporas, por lo que no hay una cultura monolítica”, dijo Tolbert.

Entre los vendedores de este año en el festival se encuentra B&B African Prints, un negocio centrado en llevar telas africanas tradicionales a un contexto moderno americano.

“Mi socia comercial y yo realmente queríamos llevar estampados africanos, verdaderamente africanos, a la cultura moderna americana”, dijo Dawnyel Verrett de B&B African Prints. “Hemos sido inspirados por una especie de fusión africana-asiática”.

Para algunos vendedores, el festival de Detroit tiene un significado personal especial.

“Este en Detroit significa mucho para mí debido a las personas en Detroit. Están muy interesados no solo en los artefactos, sino en la cultura misma, así que cuando llegan estos tres días al año para mí es como visitar un hogar, desde el hogar”, dijo Omar Sillah de African Arts.

Ahora en su quinta década, el festival se ha consolidado como un elemento básico del verano en Detroit.

“Este es nuestro 43º año haciendo el Festival Mundial Africano, por lo que no somos nuevos en esto, pero se ha convertido en un elemento básico. Es lo que haces cada verano”, dijo Tolbert.

El Festival Mundial Africano se extiende hasta el domingo por la noche, concluyendo a las 11 p.m. en Hart Plaza en el centro de Detroit.

Derechos de autor 2026 por WDIV ClickOnDetroit – Todos los derechos reservados.