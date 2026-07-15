De la Fuente alaba al mejor equipo del mundo después de que España llegue a la final de la Copa del Mundo

De la Fuente alaba al mejor equipo del mundo después de que...

Luis de la Fuente dice que España es el mejor equipo del mundo después de una victoria clínica por 2-0 sobre Francia que envió a La Roja a la final de la Copa del Mundo por primera vez desde su triunfo en 2010.

Mikel Oyarzabal convirtió un penal en el minuto 22 después de que Lucas Digne cometiera falta sobre Lamine Yamal en el área, antes de que Pedro Porro duplicara la ventaja justo antes de la hora de juego.

Francia, que llegó a Arlington habiendo marcado 16 goles en el torneo y con Kylian Mbappé como máximo goleador con ocho tantos, se vio limitada a solo 0.3 goles esperados en 90 minutos.

De la Fuente, hablando después del pitido final, luchó por contener sus emociones al insistir en que el trabajo aún no está terminado.

“Es difícil describir cómo uno se siente, pero sé que es algo que se asemeja a la felicidad”, dijo. “El orgullo que siento por cada uno de los jugadores de este grupo es grande, pero ahora tenemos que seguir adelante. Todavía nos falta un paso por dar. Vamos a intentar lograrlo.

“Se acumula mucha tensión, es una gran responsabilidad, y estar en la final de un Mundial es un lujo. Solo es para los elegidos y el resto tienen que intentar repetirlo, no en este equipo, pero cuando empezamos casi hace cuatro años con una idea, una filosofía, y eso nos ha traído hasta aquí. Estoy muy orgulloso de esto.”

La actuación de España contra un equipo de Francia que solo había encajado dos goles en todo el torneo recibió una amplia admiración, y De la Fuente fue sincero en su evaluación de dónde se ubica su equipo entre la élite del fútbol mundial.

“Hoy jugamos contra una de las selecciones nacionales del mundo, pero se encontraron con el mejor equipo del mundo”, dijo.

“Eso es diferente. Estos jugadores lo merecen todo porque demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su talento. Fue maravilloso verlos jugar tan espectacularmente hoy. Hacen que lo difícil parezca fácil. Feliz, orgulloso y lo que me tranquiliza ahora es que empezamos a comprender dónde estamos.”

De la Fuente, quien asumió el cargo de la selección nacional en 2022 y no ha conocido la derrota desde una pérdida ante Colombia poco después de su nombramiento, también se tomó un momento para dirigirse a los seguidores que miraban desde casa y de todo el mundo.

“Total gratitud por las enormes muestras de apoyo, afecto y fuerza que nos envían”, dijo. “Es un honor ser español, es un honor sentir que estás uniendo a todo un país.”

España se enfrentará al ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina en la final de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el 19 de julio.