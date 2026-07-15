Michigan informa casi 700 nuevos casos de ciclosporiasis el martes: más de 3300 en total

Línea superior Los casos de ciclosporiasis, la enfermedad parasitaria que causa diarrea reportada en 31 estados, están aumentando rápidamente en Michigan, con más de 700 nuevos casos reportados el martes mientras el recuento total de casos en el estado supera los 3,300. Michigan informó más de 1.000 nuevos casos de ciclosporiasis desde el viernes. (Foto de Nathan Posner/Agencia Anadolu vía Getty Images) Agencia Anadolu a través de Getty Images

Hechos clave

Michigan, el estado más afectado, reportó un total de 3.309 ciclosporiasis. casos en el brote hasta el martes, con 44 personas hospitalizadas, un aumento de casi 700 casos desde el lunes, cuando el estado informó 2,640 enfermedades. El recuento de casos de Michigan se ha más que duplicado desde el viernes, cuando informó 1.562 casos en el estado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían reportado 843 casos confirmados en EE. UU. hasta el jueves, y señaló que tenía conocimiento de 1.500 casos adicionales que requerían análisis adicionales para confirmar que las enfermedades son ciclosporiasis adquirida en el país. Las áreas más afectadas de Michigan son el condado de Monroe y el condado de Wayne, el último de los cuales incluye Detroit. Ohio ha informado 434 casos desde el 1 de julio. cnn reportados, incluidas 28 hospitalizaciones, mientras que Nueva York ha reportado 470 casos hasta el viernes, Noticias CBS informó.

¿Cuál es el origen del brote?

Las autoridades todavía están tratando de determinar la causa del brote, aunque el gobierno de Michigan departamento de salud dijo el lunes que los resultados de la investigación preliminar sugieren que “lechuga o verduras para ensalada” pueden ser la fuente. La investigación está en curso y los funcionarios de salud dijeron que aún no se pueden descartar otros alimentos. “La información inicial ha demostrado que la lechuga es un producto común que aparece regularmente durante la investigación”, dijo la directora médica de Michigan, Natasha Bagdasarian, añadiendo que no hay ningún “producto definido identificado como la fuente del brote”. Los CDC dicen en su sitio web que están trabajando con socios estatales y federales para investigar el brote, aunque aún no han identificado una fuente.

El brote se produce después de que los CDC relajaran el monitoreo de Cyclospora

El aumento de casos se produce un año después de que los CDC remoto cyclospora de una lista de patógenos que deben ser monitoreados según el programa de la Red de Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos de la agencia. Diez estados son parte de la vigilancia programa incluida Nueva York, aunque ni Michigan ni Ohio son miembros. En ese momento, un portavoz de los CDC dijo a NBC News que el programa “reduciría su enfoque a Salmonella y [Shiga toxin-producing E. coli]â€ para “permitir al personal de FoodNet priorizar las actividades principales”. Algunos expertos han expresado temores de que reducir el programa de vigilancia haría más difícil saber si los casos de ciertas enfermedades transmitidas por los alimentos están aumentando. “Los CDC están dando marcha atrás en uno de sus mejores sistemas de vigilancia”, dijo el Dr. J. Glenn Morris, director del Instituto de Patógenos Emergentes de la Universidad de Florida, quien ayudó a crear el programa de vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos de los CDC. Noticias NBC .

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se propaga?

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico cyclospora, el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dice. Las personas pueden infectarse al comer o beber agua o alimentos contaminados. La enfermedad no se transmite directamente de persona a persona. Después de ingerir el parásito, los síntomas pueden tardar semanas en aparecer. El síntoma principal es la diarrea, descrito Según los expertos, es acuoso y a veces “explosivo”. Otros síntomas puede incluir pérdida de apetito, pérdida de peso, calambres, hinchazón y aumento de gases. Para prevenir infecciones, los expertos recomiendan seguir prácticas higiénicas básicas, como lavarse las manos antes de preparar alimentos y enjuagar frutas y verduras antes de comer.

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