Warsh promete un cambio de política de la Fed para eliminar el impuesto por inflación sobre el pueblo estadounidense.

Llamando a la inflación una “carga injusta”, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reiteró el martes su llamado a un “cambio de régimen” en el banco central.
“Ha sido un impuesto para el pueblo estadounidense y las empresas. Planeamos deshacernos de ese impuesto”, dijo. “Eso significa que necesitamos un cambio de régimen en la política, y necesitamos una nueva consideración de prácticas, algunas de las cuales han estado funcionando, algunas no”.
En sus declaraciones para entregar ante paneles del Congreso esta semana, Warsh intensificó su discurso reciente sobre la inflación, al tiempo que elogiaba la fortaleza de la economía de EE. UU. y los beneficios que provienen de la inversión empresarial, en particular en inteligencia artificial.
Destacó las cinco fuerzas de trabajo que ha creado para examinar todos los aspectos de cómo la Fed lleva a cabo sus negocios. Los paneles examinarán las comunicaciones, la tecnología, el balance, los datos económicos que emplea la Fed y la forma en que aborda la inflación.
En conjunto, dijo Warsh, estos esfuerzos contribuirán a su objetivo de transformar el banco central.
“En seis semanas, hemos provocado, creo, un cambio radical en el pensamiento nuevo: el comienzo de un conjunto de reformas que se implementarán en al menos cinco dimensiones de la política monetaria”, dijo. “Hemos hecho mucho progreso en seis semanas, pero creo que es importante aprovechar esta oportunidad de manera sabia”.
Estas declaraciones se dan a solo dos meses del mandato de Warsh. Los presidentes de la Fed están obligados a comparecer dos veces al año ante el Congreso para presentar un informe de política monetaria y luego responder a las preguntas de los legisladores.
“Hoy estamos en un punto de inflexión en la historia. Depende de todos nosotros aprovechar este momento”, dijo Warsh, quien habló el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y se dirigirá al Comité Bancario del Senado el miércoles.
“El objetivo número uno de la Fed es hacer bien la política monetaria, o lo más cerca posible de ello. Ese es nuestro objetivo claro y constante, la estrella por la que nos guiamos”, añadió. “Y si hacemos bien la política y lo haremos, la oleada de inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”.
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE. UU., durante una audiencia en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara en Washington, DC, EE. UU., el martes 14 de julio de 2026.
Daniel Heuer | Bloomberg | Getty Images
Warsh asume el cargo en la Fed en un momento en que la inflación ha superado su mandato del 2% desde 2021. Durante su audiencia de confirmación a principios de este año, el presidente calificó la inflación como “una elección” y enfatizó repetidamente la importancia de reducir el costo de vida durante su primera rueda de prensa. Hizo por primera vez la promesa de “cambio de régimen” durante una entrevista el verano pasado con CNBC.
Warsh criticó además prácticas pasadas de la Fed, en particular una política adoptada en 2020 que permitía una inflación por encima del objetivo después de períodos de precios más bajos. La política, conocida como objetivo flexible de inflación promedio, buscaba específicamente abordar desequilibrios en el empleo, algo que, según Warsh, está fuera del alcance de la Fed.
“Ese banco central no fue el primero en pedir un poco más de inflación y terminar con mucho más. Fue un error”, dijo. “El marco no logró cumplir sus objetivos, y me complace que antes de mi llegada, mis predecesores lo hayan descartado”.
Al igual que su predecesor, Jerome Powell, Warsh señaló que los niveles persistentemente altos de inflación han “sido una carga indebida para los hogares y empresas estadounidenses”, que han enfrentado costos más altos en todos los ámbitos, con la última oleada proveniente en gran parte de los altos precios de la energía.
“Si bien las fluctuaciones mensuales de precios son inevitables, especialmente en un mundo inestable, la inflación subyacente a lo largo de horizontes temporales más largos está determinada en gran medida por la política monetaria”, dijo. “Los miembros de nuestro Comité no tienen tolerancia para una inflación persistentemente elevada. Y compartimos un compromiso firme de restablecer la estabilidad de precios”.
En cuanto a las condiciones generales, Warsh dijo que la economía “se está expandiendo a un ritmo sólido, mostrando resistencia frente a los desarrollos recientes”.
Se refirió a la inversión empresarial que llamó “la característica más llamativa” del clima actual.
“El ritmo rápido, que parece estar acelerándose, refleja en gran parte la construcción de centros de datos y la inmensa demanda de equipos y software relacionados con la inteligencia artificial que los llenan”, dijo.
“No sabemos hasta qué punto la economía se beneficiará de la expansión de la inteligencia artificial”, añadió. “Pero parece inevitable que lo que ahora se llama ‘inversión en IA’ pronto se llamará simplemente ‘inversión'”.
Warsh ha dicho anteriormente que espera que un auge de productividad de la IA demuestre ser desinflacionario, una premisa cuestionada por algunos economistas, así como por sus colegas en la Fed.
Por otro lado, Warsh detalló más las cinco fuerzas de trabajo que ha creado para realizar una revisión integral de las operaciones de la Fed.
Juntas, dijo, los grupos forman parte de “un nuevo capítulo en la Reserva Federal”. Sin embargo, aunque Warsh antes criticó a los “incumbentes” de la Fed por los problemas institucionales, ha adoptado un tono más conciliador desde que asumió su cargo.
“Ha sido un privilegio volver a la Fed y trabajar nuevamente con tantas personas talentosas y dedicadas a las que tengo la suerte de llamar mis colegas”, dijo.