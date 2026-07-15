Warsh promete un cambio de política de la Fed para eliminar el impuesto por inflación sobre el pueblo estadounidense.

Llamando a la inflación una “carga injusta”, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reiteró el martes su llamado a un “cambio de régimen” en el banco central.

“Ha sido un impuesto para el pueblo estadounidense y las empresas. Planeamos deshacernos de ese impuesto”, dijo. “Eso significa que necesitamos un cambio de régimen en la política, y necesitamos una nueva consideración de prácticas, algunas de las cuales han estado funcionando, algunas no”.

En sus declaraciones para entregar ante paneles del Congreso esta semana, Warsh intensificó su discurso reciente sobre la inflación, al tiempo que elogiaba la fortaleza de la economía de EE. UU. y los beneficios que provienen de la inversión empresarial, en particular en inteligencia artificial.

Destacó las cinco fuerzas de trabajo que ha creado para examinar todos los aspectos de cómo la Fed lleva a cabo sus negocios. Los paneles examinarán las comunicaciones, la tecnología, el balance, los datos económicos que emplea la Fed y la forma en que aborda la inflación.

En conjunto, dijo Warsh, estos esfuerzos contribuirán a su objetivo de transformar el banco central.

“En seis semanas, hemos provocado, creo, un cambio radical en el pensamiento nuevo: el comienzo de un conjunto de reformas que se implementarán en al menos cinco dimensiones de la política monetaria”, dijo. “Hemos hecho mucho progreso en seis semanas, pero creo que es importante aprovechar esta oportunidad de manera sabia”.

Estas declaraciones se dan a solo dos meses del mandato de Warsh. Los presidentes de la Fed están obligados a comparecer dos veces al año ante el Congreso para presentar un informe de política monetaria y luego responder a las preguntas de los legisladores.

“Hoy estamos en un punto de inflexión en la historia. Depende de todos nosotros aprovechar este momento”, dijo Warsh, quien habló el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y se dirigirá al Comité Bancario del Senado el miércoles.

“El objetivo número uno de la Fed es hacer bien la política monetaria, o lo más cerca posible de ello. Ese es nuestro objetivo claro y constante, la estrella por la que nos guiamos”, añadió. “Y si hacemos bien la política y lo haremos, la oleada de inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”.