La inflación de Argentina se desacelera al 1,9% en junio, la tasa mensual más baja en 10 meses

Martes 14 de julio de 2026 – 22:26 UTC



El gobierno presenta la desaceleración como uno de los principales logros del programa de ajuste fiscal y monetario lanzado tras la toma de posesión de Javier Milei en diciembre de 2023

La inflación en Argentina se desaceleró por tercer mes consecutivo en junio, ubicándose en 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Fue la cifra mensual más baja desde agosto de 2025 y la primera vez este año que el índice cayó por debajo del umbral del 2%. Interanualmente, los precios aumentaron un 33,5%, mientras que el acumulado del primer semestre alcanzó el 16,8%.

La cifra estuvo en línea con las estimaciones de los analistas privados y por debajo del 2,1% registrado en mayo. La inflación subyacente, que excluye los precios estacionales y regulados y ofrece una visión de la tendencia subyacente, se situó en el 1,6%, también por debajo de la media general. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata de la inflación más baja en diez meses.

Por categorías, los mayores aumentos se produjeron en recreación y cultura (4,2%), impulsado por mayores precios de los paquetes turísticos, y en vivienda, agua, electricidad y gas (3,3%), reflejando ajustes en las tarifas de servicios públicos. En el otro extremo estaban el vestido y calzado (0,4%) y las comunicaciones (0,9%). Los alimentos y bebidas, la categoría más sensible para los hogares de menores ingresos, subieron un 1,3%, por debajo del promedio.

El gobierno presenta la desaceleración como uno de los principales logros del programa de ajuste fiscal y monetario lanzado tras la toma de posesión de Javier Milei en diciembre de 2023, cuando la inflación anual se situaba en el 211%. La administración, que atribuye la inflación a la impresión de dinero, dijo que enviaría al Congreso un proyecto de ley para prohibir al Banco Central financiar al Tesoro mediante emisiones, con sanciones para los funcionarios que lo incumplan, una propuesta que informó MercoPress cuando se esbozó por primera vez. El proyecto de ley también busca modificar los estatutos del banco para establecer la preservación del valor de la moneda como su único objetivo, revirtiendo una reforma de 2012 que había ampliado su mandato para incluir objetivos de empleo y desarrollo.

Pese a la mejora del indicador, el Gobierno ya descarta cumplir su objetivo de alcanzar una tasa de inflación mensual Â“empezando por ceroÂ” en agosto, y la proyección anual del 10,1% del presupuesto de 2026 es inalcanzable tras el acumulado del primer semestre. Los analistas esperan que continúe la desinflación, aunque a un ritmo lento y con presiones persistentes en algunas categorías.

El proceso coexiste con signos de tensión sobre los ingresos de los hogares. Según un análisis del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, basado en datos oficiales, la mayoría de quienes encontraron empleo durante el último año necesitan trabajar más horas o lo hacen en el sector informal. En junio, una familia tipo necesitaba alrededor de 1,53 millones de pesos para mantenerse por encima del umbral de pobreza, un 35,7% más que un año antes. El gobierno apuesta a que el desempeño de la economía será su principal activo de cara a las elecciones de 2027, en las que Milei buscará la reelección.