¿Cree Noel Gallagher verdaderamente que Phil Collins es el Anticristo? Collins no parece pensar así.

Durante más de tres décadas, Noel Gallagher de Oasis ha estado burlándose de Phil Collins. Ha llamado al líder de Genesis el anticristo y ha instado humorísticamente a los británicos a votar laborista como medio para mantener a Collins fuera de Inglaterra. Ahora que Gallagher, de 59 años, y Collins, de 75, se encontrarán cuando sean inductados en el Salón de la Fama del Rock and Roll este otoño, Collins está hablando. “Le estoy dando el beneficio de la duda aquí, y asumiendo que realmente no piensa que soy el anticristo”, dijo Collins recientemente a Mojo.

La revista informa que en 1994, Gallagher llamó a Collins “el anticristo de la música” en una entrevista. El guitarrista/compositor de Oasis dijo que llegó a esa conclusión después de asistir a un concierto de Genesis en los años ochenta mientras estaba “completamente fuera de sí”.

Collins le dijo a Mojo que ha reflexionado sobre la historia de Gallagher y cree que fue una actuación de “Mama” – una canción amenazante del álbum homónimo de Genesis de 1980, en la que Collins ordena una risa demoníaca mientras sostiene una linterna debajo de su rostro – lo que debe haber asustado al guitarrista de Oasis. “Creo que ‘Mama’ es por lo que Noel me llamó el anticristo”, dijo Collins.

Pero más allá de los comentarios anticristo, Mojo sacó a la luz otros momentos en los que Gallagher menospreció a Collins, a veces usando un lenguaje grotesco y, osaríamos decir, poco cristiano. Gallagher una vez dijo: “Quiero la cabeza cortada de Phil Collins en mi nevera para el final de esta década. Y si no lo hago, seré un fracaso”.

Y en 1997, Gallagher le dijo a The Guardian que la gente debería efectivamente votar para sacar a Collins del país. “Si los Conservadores entran, Phil Collins amenaza con volver y vivir aquí”, dijo. “Y hay que admitirlo, ninguno de nosotros quiere eso”. (Uno de los artistas que defendió a Collins contra Gallagher fue el rapero y actor Ice-T, quien dijo a Rolling Stone en 2011, “Noel Gallagher debería callarse y calmarse”).

Collins respondió en una entrevista de 2005 con Irish Examiner llamando a Oasis groseros, horribles y carentes de talento. Incluso la hija del líder de Genesis, la actriz Lily, se involucró en la “feud”, enfrentando al hermano de Noel, Liam, en Live Earth en 2007. Esto llevó a Liam a decir que no odia a nadie.

Pero sea cuales sean las chispas que vuelen (o la reconciliación que tenga lugar) en la ceremonia del Salón de la Fama en Los Ángeles el 14 de noviembre, es probable que no ocurra en público. “Todos los inductos han sido invitados a un almuerzo antes de la ceremonia”, dijo Collins. “Lo cual será interesante, ya que seguro me encontraré con Oasis”.