Blanche enfrenta el interrogatorio sobre las controversias del DOJ mientras busca confirmación como AG

El Fiscal General Interino Todd Blanche está compareciendo ante el Comité Judicial del Senado el miércoles en su búsqueda de confirmación para asegurar su cargo de forma permanente.

Blanche se enfrenta a preguntas sobre una serie de controversias de su tiempo en el Departamento de Justicia, incluido el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y lo que él llama el “Fondo Anti-Arma”, parte de un acuerdo después de que el presidente Donald Trump demandara al Servicio de Impuestos Internos por $10 mil millones.

Anteriormente abogado defensor de Trump, Blanche enfrentó un camino bastante tranquilo hacia la confirmación con un apoyo unánime de los republicanos el año pasado cuando fue nominado para ser el segundo funcionario del departamento.

Desde la destitución de Pam Bondi como fiscal general por Trump en abril, Blanche ha ocupado el cargo de manera interina y Trump lo nominó formalmente en junio.

“Estamos aquí hoy con la impresionante responsabilidad de elegir al próximo fiscal general de los Estados Unidos. Estamos aquí porque hay una vacante en el cargo. El presidente decidió despedir al predecesor del Sr. Blanche después de solo 14 meses en el cargo después de que los tribunales y los grandes jurados le impidieran procesar a los opositores políticos del presidente”, dijo el senador demócrata Dick Durbin en su declaración de apertura. “Al parecer, el presidente Trump cree que usted, Sr. Blanche, será más exitoso.”

(Nota de contexto: Todd Blanche busca la confirmación como Fiscal General en una audiencia del Senado. Ha enfrentado críticas por su participación en controversias del Departamento de Justicia durante la administración de Trump.)

(Verificación de datos: La confirmación de Blanche es compleja debido a la muerte del Senador Lindsey Graham, y necesita el apoyo de todos los republicanos en el Comité Judicial.)

(Nota de contexto: Durante la audiencia, se discutió el manejo de los archivos de Epstein y un supuesto “Fondo Anti-Arma”.)

(Verificación de datos: Blanche confirma que el “Fondo Anti-Arma” está “muerto” y se compromete a restaurar la confianza en el Departamento de Justicia.)

(Nota de contexto: Se menciona una orden judicial que critica a Trump y al Departamento de Justicia por su uso indebido de un caso. Se cuestiona la actuación de Blanche en este asunto.)

(Verificación de datos: Blanche rechaza las insinuaciones de la jueza Williams y afirma que hará lo posible para corregirlo).