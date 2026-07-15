Morecambe: El regulador del fútbol emite una advertencia sobre las solicitudes de información

El regulador independiente del fútbol ha emitido un aviso de advertencia a Morecambe después de que sus propietarios no respondieran a las solicitudes sobre el funcionamiento del club.

Es la primera vez que la IFR toma medidas desde que la Ley de Gobernanza del Fútbol se convirtió en ley hace un año.

Los directores de Morecambe, Kuljit Singh y Harjit Singh, no respondieron a dos solicitudes de información en virtud del artículo 65 de la ley.

“La IFR ha emitido un aviso de advertencia a Morecambe Football Club Limited y a los dos propietarios del club”, decía un comunicado de la IFR.

“Se ha determinado provisionalmente que los propietarios incumplieron los requisitos de información que se les impusieron sin excusa razonable y, de acuerdo con la Ley de Gobernanza del Fútbol, ​​la IFR está dispuesta a emitir una declaración de censura contra estos individuos y el club”.

Una declaración de censura otorga a la IFR el derecho de nombrar a los clubes de fútbol, ​​propietarios, directores o altos ejecutivos que no cumplan con los estándares de licencia.

Otros poderes incluyen sanciones financieras, mandatos judiciales que exigen el cumplimiento y suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento de un club.

El mandato de la IFR se extiende a los clubes de la Liga Nacional.

Aunque Morecambe descendió a la Liga Nacional Norte la temporada pasada, la IFR puede hacer cumplir sus regulaciones.

Morecambe fue comprado en agosto pasado por el consorcio Panjab Warriors.

Sin embargo, en marzo, el club fue sometido a un embargo de transferencias por un pago en disputa adeudado a los antiguos propietarios Bond Group Investments. Fue levantado a finales de mes.

Ese mismo mes, Morecambe recibió una petición de liquidación (por facturas impagas a proveedores) que finalmente se resolvió.