Kenia: Tribunal rechaza oferta rastafari de marihuana religiosa

Un tribunal de Kenia se negó el miércoles a conceder a los rastafaris el derecho a fumar marihuana por motivos religiosos, después de que miembros de la minoría religiosa buscaran una exención de las draconianas leyes sobre narcóticos del país arraigadas en el dominio colonial británico.

Los rastafaris, que a menudo consumen cannabis como parte de lo que denominan meditación religiosa, habían estado presionando a los tribunales de Kenia para que les concedieran permiso para utilizar la hierba desde 2021.

Argumentaron que debería estar protegido por sus derechos constitucionales a la libertad de religión.

¿Qué decidió el tribunal?

El Tribunal Superior de Kenia en Nairobi dictaminó que la comunidad no había demostrado durante la audiencia que la marihuana era una parte necesaria de su práctica religiosa, por lo que no les concedió el derecho a eludir las leyes sobre drogas del país.

Si bien todos los testigos “estuvieron de acuerdo en que el cannabis se utiliza como sacramento, no pudieron ponerse de acuerdo sobre si su uso es esencial o simplemente preferido”, dijo el juez Bahati Mwamuye.

El abogado de la comunidad, Shadrack Wambui, dijo que planeaban apelar la decisión.

Tras el fallo, los rastafaris se reunieron en el Freedom Corner de Nairobi y algunos de ellos fumaron en señal de protesta. Imagen: Andrew Kasuku/AP Photo/Picture Alliance

¿Qué dijo el juez sobre cuestiones más amplias sobre las leyes sobre el cannabis?

A pesar de fallar en contra del caso específico el miércoles, el juez Mwamuye dijo que Kenia debería celebrar un debate nacional más amplio sobre su política de drogas.

“Esta no es sólo una cuestión para la comunidad rastafari, sino que afecta a toda la sociedad”, afirmó.

“Es indiscutible que el uso de cannabis en este país se ha vuelto omnipresente y podría decirse que lo ha sido durante muchas décadas”, añadió el juez, incluso citando la canción de reggae fundamental de Peter Tosh, “Legalize It”, incluida la letra: “los jueces lo fuman, incluso los abogados lo hacen”.

Kenia tiene leyes estrictas sobre estupefacientes, muchas de las cuales, en última instancia, tienen sus raíces en la legislación de la potencia colonial del Reino Unido a principios del siglo XX.

Poseer y fumar marihuana se castiga con una multa de hasta 2.000 dólares (muy por encima de 6 meses de salario para un asalariado promedio, según las cifras del PIB per cápita), prisión de hasta 10 años, o ambas. Los delitos relacionados con el tráfico o el cultivo de la planta pueden enfrentar penas aún más severas.

Mwamuye dijo que “el status quo parece insostenible” y argumentó que debería haber “una conversación plena y franca sobre el cannabis y qué dirección debemos tomar”.

Aunque la religión abrahámica se formó en Jamaica en la década de 1930, siempre puso gran énfasis en las raíces africanas y en África Oriental en particular. Imagen: Gerald Anderson/Anadolu/Picture Alliance

¿Qué tiene que ver el rastafarianismo con Kenia?

El rastafarianismo se formó en Jamaica en la década de 1930 y la mayoría considera que se basa en una interpretación de la Biblia cristiana.

Tenía una fuerte afiliación con la resistencia a la cultura colonial y al dominio británico y estaba fuertemente influenciado por el etíope y el movimiento de Regreso a África.

Su veneración al ex emperador etíope Haile Selassie, ya sea como profeta o como segunda venida de un Mesías, le dio al movimiento vínculos particulares con el este de África.

Su tradición de usar rastas también resuena en algunas partes de Kenia, dado que muchos Mau Mau (luchadores independentistas de Kenia que se opusieron al dominio colonial británico en las décadas de 1950 y 1960) también las usaban.

Los rastafaris son una religión minoritaria en Kenia y no hay datos oficiales sobre su prevalencia o cifras.

El país de África oriental reconoció efectivamente el movimiento como religión en 2019 cuando un tribunal dictaminó que expulsar a una alumna de la escuela debido a sus rastas había violado sus derechos religiosos. En agosto pasado, la comunidad abrió su primer templo en el área de Nairobi.

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Editado por: Rana Taha

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