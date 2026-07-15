1 muerto, 3 desaparecidos después de que un barco se hunda cerca de la Isla de Alcatraz en la Bahía de San Francisco

Una persona ha fallecido y otras tres están desaparecidas después de que un barco con más de una docena de pasajeros a bordo volcara y se hundiera en la Bahía de San Francisco cerca de la Isla de Alcatraz el martes, según las autoridades locales.

Las autoridades afirmaron que creen que 20 personas estaban a bordo del Volare, un crucero de cabina de 50 pies con sede en Stockton, California, cuando fue golpeado por una ola, causando que volcara.

La persona fallecida fue llevada a la orilla gravemente herida y, a pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar, fue declarada muerta, informaron las autoridades. Aunque no ha sido identificada, las autoridades dijeron que era un hombre adulto.

Tres personas fueron llevadas al hospital y se informó que están en condición estable. Se espera que sean dados de alta más tarde el martes.

El Jefe de Bomberos de San Francisco, Dean Crispen, dijo a los reporteros que las autoridades creen que había algún tipo de servicio conmemorativo que los 20 pasajeros, todos adultos y en su mayoría familiares, estaban llevando a cabo en la embarcación cuando volcó.

La Guardia Costera de los Estados Unidos continuará con los esfuerzos de búsqueda y rescate de los tres pasajeros desaparecidos durante la noche.

El Departamento de Bomberos de San Francisco dijo que inicialmente recibieron una llamada por un incendio en el barco a las 3:30 p.m. hora local. Sin embargo, las autoridades afirmaron que aún no han visto evidencia de que hubiera un incendio a bordo.

La Guardia Costera de los Estados Unidos, junto con varias autoridades locales, ayudaron a responder al incidente.

También se desplegaron nadadores de rescate y buzos de buceo.

Anteriormente, las autoridades dijeron que creían que había 19 personas a bordo y que estaban buscando a dos pasajeros desaparecidos.