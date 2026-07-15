Trump se dirigirá a una reunión de tecnología de defensa mientras la guerra en Irán ha reducido las existencias de armas de los Estados Unidos.

Trump se dirigirá a una reunión de tecnología de defensa mientras la...

El presidente Donald Trump es el orador principal en una cumbre de defensa en el U.S. Army War College el miércoles, planeando destacar las importantes inversiones en tecnología militar cuando la guerra en Irán ha reducido el suministro de misiles de crucero Tomahawk y los interceptores Patriot y THAAD de EE. UU.

La reunión en Carlisle, Pennsylvania, está organizada por el senador republicano David McCormick. También ha contado con la presencia del secretario de Defensa Pete Hegseth; el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto; el secretario del Ejército Dan Driscoll; el director de la CIA John Ratcliffe; y Mike Waltz, embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas.

Trump ha sido un visitante frecuente en el estado crítico de Pennsylvania, incluyendo el mes pasado, cuando fue a una instalación de Mack Trucks en Macungie, cerca de Allentown, con la esperanza de impulsar las posibilidades de reelección del representante republicano Ryan Mackenzie.

Trump ganó en Pennsylvania en 2016 y 2024, y McCormick no está en período de reelección en este ciclo, pero los republicanos están cada vez más preocupados por la guerra y el costo de vida persistente, así como por las bajas calificaciones de aprobación del presidente, mientras buscan mantener el control del Congreso durante las elecciones de mitad de periodo en noviembre.

La Casa Blanca dijo que la cumbre reúne a líderes clave en defensa y a algunos de los mayores inversores globales para destacar la importancia de la seguridad nacional e identificar oportunidades de inversión.

Los asistentes a la cumbre incluyen al CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, al presidente de Blackstone, Jon Gray, al CEO de Lockheed Martin, Jim Taiclet, a la CEO de General Dynamics, Phebe Novakovic, al CEO de Boeing, Kelly Ortberg, al director de SpaceX, Antonio Gracias, y al director de tecnología de análisis de la firma de inteligencia artificial Palantir, Shyam Sankar, según la oficina de McCormick.

Trump habló en una reunión similar organizada por McCormick el año pasado en Pittsburgh, que buscaba convertir a la ciudad en un centro de avance en tecnología energética y robótica. En ese momento, el senador anunció $90 mil millones en inversiones comprometidas en esos sectores en todo Pennsylvania.

La cumbre de este año comenzó el martes. Antes de la llegada de Trump, la empresa líder en detección de amenazas multi-analíticas ZeroEyes, con sede en Conshohocken, fuera de Filadelfia, anunció una inversión planeada de $10 millones en investigación y desarrollo en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La empresa con sede en Pittsburgh, Gecko Robotics, dijo que planea abrir una nueva instalación de fabricación de 10,000 pies cuadrados (930 metros cuadrados) diseñada para impulsar la integración de la robótica en los procesos de fabricación de defensa y expandir la base industrial de defensa de la nación.

Un análisis publicado en mayo encontró que los contratistas militares de EE. UU. necesitarán al menos tres años para reponer los suministros de Tomahawks, que se utilizan para atacar objetivos enemigos en territorio profundo, así como los interceptores Patriot y THAAD, que defienden contra misiles y drones entrantes.

Las existencias se han reducido a medida que EE. UU. ha disparado repetidamente ataques contra Irán, aumentando las preocupaciones de que las fuerzas estadounidenses tendrían un poder de fuego limitado en cualquier futuro conflicto potencial con China.

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió durante la reciente visita de Trump a Beijing que si Washington maneja mal sus relaciones con Taiwán, EE. UU. y China podrían acabar enfrentándose o incluso encontrarse en un conflicto abierto.

Trump también prometió recientemente otorgar a Ucrania una licencia para producir sistemas de defensa aérea Patriot, lo que podría ser un gran avance en su guerra con Rusia, aunque convertir la idea en armas reales también probablemente llevará años.

Trump ha buscado corregir el déficit buscando una propuesta de presupuesto de defensa histórico de $1.5 billones para 2027. Pero un paquete que autorice tales niveles de gasto está paralizado en el Congreso, y, incluso si finalmente avanza, se requerirá mucho tiempo adicional para expandir las capacidades de producción para acomodar tales sistemas de armas.

Jake Loosararian, cofundador y CEO de Gecko Robotics, dijo que las compañías de defensa de EE. UU. tienen que “superpotenciar las cadenas de suministro” para reducir el tiempo que se necesita para que la nueva tecnología esté lista para la producción en masa.

Derechos de autor 2026 de The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito o redistribuido sin permiso.