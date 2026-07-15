Cómo ver Argentina vs. Inglaterra hoy: canal de TV, streaming y horario de inicio

Dos de las estrellas más importantes del fútbol mundial se enfrentarán el miércoles cuando Lionel Messi y Argentina se enfrenten a Jude Bellingham e Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Atlanta. Un lugar en la final está en juego, con el inicio programado para las 3 pm ET.

Argentina nunca ha parecido el mejor equipo en este torneo, pero ha encontrado formas de sobrevivir. Incluso cuando Cabo Verde los empujó a la prórroga y Egipto tomó una ventaja de 2-0, los argentinos se mantuvieron detrás de Messi. El capitán, que ahora tiene 39 años, todavía tiene la capacidad de cambiar un juego en un instante. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister han sido caballos de batalla en el mediocampo, y la incorporación de Leandro Paredes y Julián Álvarez a la alineación titular le da a Argentina más control y un socio confiable junto a Messi en la delantera.

Mientras tanto, Inglaterra ha demostrado resiliencia a lo largo del torneo, pero ha enfrentado dudas sobre su consistencia. Declan Rice ha estado lidiando con una enfermedad y es posible que no esté al máximo de su capacidad, lo que aumenta la presión sobre una línea defensiva que ha tenido momentos fuertes y errores costosos. Cuando Messi está en la cancha, ese tipo de variación es peligrosa. La buena noticia para Inglaterra es el estado de forma de Jude Bellingham, quien posiblemente ha sido el jugador más importante del equipo con goles decisivos a lo largo del torneo. Harry Kane sigue siendo un anotador peligroso y confiable como punto focal del ataque.

Ambos equipos tienen mucha historia y motivación. al partido del miércoles. Se espera que la atmósfera en Atlanta sea intensa a medida que una de estas naciones se acerque un paso más a la final de la Copa del Mundo.

ATLANTA, GEORGIA – 14 DE JULIO: Los fanáticos de Argentina se reúnen un día antes del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Inglaterra el 14 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia. Patrick Smith – FIFA/FIFA vía Getty Images



Cómo ver Argentina vs Inglaterra

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

miércoles, 15 de julio de 2026 Patada inicial : 3 p.m. hora del este

: 3 p.m. hora del este Ubicación: Estadio de Atlanta, Atlanta

Estadio de Atlanta, Atlanta Televisión (inglés): ZORRO

ZORRO Televisión (español): Pavo Real (Telemundo)

Pavo Real (Telemundo) Transmisión: Fubo, FOX One, aplicación y sitio web de FOX Sports

Festival de aficionados de la FIFA en Atlanta

Qué: Inaugurado el FIFA Fan Festival Atlanta

Inaugurado el FIFA Fan Festival Atlanta Dónde: Parque Olímpico Centenario

Parque Olímpico Centenario Tiempo: 12:00 – 22:30

Alineaciones iniciales esperadas

Inglaterra: Jordán Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Arroz; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

CBS Sports contribuyó a este informe.