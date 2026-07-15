Trump amenaza nuevamente con atacar las plantas de energía de Irán en medio del impasse sobre el estrecho de Hormuz.

Irán ha amenazado con detener todas las exportaciones de energía de Oriente Medio después de que Estados Unidos reimpusiera un bloqueo a sus puertos y barcos, mientras los dos países continúan intercambiando ataques durante un quinto día, poniendo en peligro aún más el acuerdo provisional entre ellos.

El bloqueo de Estados Unidos entró en vigor temprano el miércoles, lo que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz y llevar a cabo una ola de ataques a países que albergan bases estadounidenses en la región.

“Las exportaciones energéticas regionales son compartidas por todos o negadas a todos”, dijo en un comunicado el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) el miércoles. Agregó que el estrecho permanecería cerrado hasta el “fin de las maldades de América”, interrumpiendo aún más el tráfico marítimo en la vía que antes de la guerra era un punto crítico para una quinta parte del petróleo y gas mundial.

La escalada de violencia y la interrupción del transporte marítimo hicieron aumentar el precio del petróleo, con el precio del crudo continuando al alza el miércoles superando el máximo de un mes alcanzado el martes.

Estados Unidos dijo que Irán había atacado siete buques comerciales en el estrecho la semana pasada, con casi una docena de miembros de la tripulación muertos, desaparecidos o heridos. Irán también lanzó ataques aéreos contra Bahrein, Jordania y Kuwait, países que albergan fuerzas estadounidenses.

Jordania dijo que interceptó tres misiles balísticos de Irán el miércoles, mientras que Kuwait dijo que estaba trabajando para extinguir un incendio causado por los ataques iraníes.

Al menos 30 civiles han sido asesinados por los ataques de Estados Unidos en el sur de Irán en los últimos días, dijo el portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani. Al menos siete soldados iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos en la base militar de Bampur en el sureste del país.

La disputa sobre el estrecho amenazó con arrastrar de nuevo a la región a una guerra total. Donald Trump dijo que comenzaría a atacar plantas de energía y puentes en Irán si no se llegaba a un acuerdo para la próxima semana. Atacar la infraestructura civil sin un objetivo militar claro podría constituir un crimen de guerra.

“La semana que viene se pondrá realmente fea para ellos porque la semana que viene vienen las plantas de energía. La próxima semana vienen los puentes”, dijo el presidente de Estados Unidos en una entrevista con Fox News el martes. “Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien”.

Trump dijo que los negociadores estadounidenses habían estado en contacto con sus homólogos iraníes para decirles que llegaran a un acuerdo, mientras afirmaba que Estados Unidos dejaría los objetivos energéticos para el final, pero que eventualmente los golpearía.

Trump hizo comentarios similares en marzo, cuando amenazó con “borrar del mapa” las plantas de energía y las plantas de agua dulce de Irán si Teherán no aceptaba términos de paz “pronto”.

El Comando Central de Estados Unidos (CentCom) dijo que los últimos ataques tenían como objetivo “degradar las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial” en el estrecho.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla del Golfo de Qeshm cerca del estrecho, y en otras ubicaciones.

En respuesta, el IRGC dijo que había apuntado a lo que describió como instalaciones de comando y control, logística, combustible y equipo militar pertenecientes a la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA dijo anteriormente que las fuerzas iraníes habían lanzado un ataque con drones contra una base militar en Jordania que alberga aviones de guerra estadounidenses.

Trump retrocedió de una amenaza a principios de esta semana de que los barcos tendrían que pagar una tarifa del 20% a Estados Unidos por “seguridad” en el estrecho, sustituyéndola por lo que describió como acuerdos de inversión y comercio con estados árabes del Golfo.

El presidente de Estados Unidos dijo que decidió dejar de lado el peaje “basado en conversaciones altamente productivas con el liderazgo de Oriente Medio” y alardeó de “masivas” inversiones, apenas cinco horas antes de que el peaje entrara en efecto. Dijo que Estados Unidos seguiría bloqueando los puertos iraníes.

Las perspectivas de negociación para asegurar un alto el fuego permanente después de que se firmara un frágil alto el fuego provisional el 17 de junio parecen cada vez más sombrías. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que la decisión de Estados Unidos de renovar el bloqueo “de alguna manera ha desmantelado el memorando de Islamabad.”

Con información de Agence France-Presse