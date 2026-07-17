La calidad del aire en Chicago es la peor del mundo debido al humo de incendios forestales, según datos.

Según nuevos datos, la calidad del aire en la ciudad de Chicago es ahora la peor de cualquier ciudad importante en el mundo.

Esa data de IQAir, tomada el jueves por la tarde, muestra a Chicago con un índice de calidad del aire (AQI) compuesto de 402, que está muy por encima de los niveles considerados “peligrosos” por los expertos.

El nuevo número de AQI coloca a Chicago por delante de Detroit y Minneapolis entre las peores calidades de aire en todo el mundo, con Lahore, Pakistán y la ciudad de Nueva York completando los cinco primeros, según el sitio web.

El humo de los incendios forestales ha estado fluyendo hacia el área de Chicago a lo largo del día desde incendios que están ardiendo en partes de Canadá, así como en el norte de Minnesota. Ese humo causó que la calidad del aire cayera rápidamente en Minnesota y Wisconsin el miércoles, y ahora el humo está firmemente instalado sobre Chicago y varias otras ciudades importantes del Medio Oeste.

El Servicio Nacional de Meteorología ya ha extendido su alerta de calidad del aire para el área de Chicago al menos hasta el viernes por la tarde, con el humo empeorando hacia las últimas horas de la tarde y la noche del jueves según el equipo de tormentas de NBC 5.

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois también instó a los residentes a permanecer en interiores tanto como sea posible debido a las condiciones de aire peligrosas, lo que también llevó a la cancelación del juego del Chicago Fire contra los Vancouver Whitecaps, así como varios otros eventos importantes en la región.

Respecto a cuándo el humo podría comenzar a disiparse, los modelos de pronóstico indican que el humo puede comenzar a abandonar lentamente el área el viernes por la tarde, pero la calidad del aire seguirá siendo una preocupación incluso cuando eso suceda.

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