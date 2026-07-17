Copa Mundial 2026 hoy: actualizaciones en vivo y noticias mientras Inglaterra se prepara para el repechaje por el tercer lugar contra Francia – 17 de julio

Estamos casi en la línea de meta de la Copa del Mundo y después de que Inglaterra sufriera una desgarradora eliminación en semifinales, los Tres Leones tienen que conformarse con un partido de playoffs por el bronce contra Francia el sábado.

Mientras tanto, Lionel Messi y Argentina se preparan para defender su corona contra España en la gran final del domingo en Nueva Jersey, y puedes seguir todas las noticias y actualizaciones con ESPN.

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Es el partido del que ningún equipo quiere formar parte (ganar la medalla de “bronce” en la Copa del Mundo) o, peor aún, perder uno, pero ahí es donde se enfrentarán Inglaterra y Francia.

Thomas Tuchel no logró guiar a los Tres Leones a su primera final de la Copa del Mundo en 60 años y fue objeto de escrutinio por su gestión en el juego contra Argentina, pero fuentes le dijeron a ESPN que el alemán conserva el respaldo de la Asociación de Fútbol.

Argentina remontó después del gol inicial de Anthony Gordon en el minuto 55, cuando Enzo Fernández anotó desde lejos a cinco minutos del final, y el suplente Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria en el tiempo adicional para romper los corazones ingleses.

Francia, rival de Inglaterra en los playoffs, fue fácilmente superada por una excelente España cuando Mikel Oyarzabal y Pedro Porro llevaron a La Roja a su primera final de la Copa del Mundo desde 2010.

España ha concedido sólo un gol en toda su campaña mundialista, convirtiéndose en el primer equipo en mantener seis porterías a cero en un solo torneo.

Su recompensa es un enfrentamiento con los actuales campeones Argentina, cuya final tendrá lugar en el estadio MetLife el 19 de julio.

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