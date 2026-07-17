Jerry Rice irrumpe en la galería después de que un interlocutor se burlara de la leyenda de la NFL en un torneo de golf de celebridades

Jerry Rice no estaba dispuesto a ignorar una persona que interrumpió el jueves, cuando el miembro del Salón de la Fama de la NFL irrumpió en la galería durante el American Century Championship después de que un fanático se burlara de él en el campo de golf Edgewood Tahoe en South Lake Tahoe.

La leyenda de los 49ers de San Francisco competía junto a otras estrellas del deporte y celebridades, incluidos Aaron Rodgers, Charles Barkley y Tony Romo.

Rice, de 63 años, estaba en la mitad de su ronda antes de terminar finalmente en el puesto 42 entre los 90 jugadores.

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Inmediatamente después de uno de sus golpes de salida, alguien en la galería gritó burlonamente: “¡Adelante!”

El miembro del Salón de la Fama de la NFL se volvió hacia la galería y gritó: “¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!”.

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Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rice se agachó bajo las cuerdas, garrote en mano, y salió disparado hacia la multitud.

“¿Cuál? ¡¿Cuál?!” Exigió Rice mientras cargaba hacia los espectadores.

Incluso en los ataques de golf, acortó la distancia con la ráfaga que lo convirtió en uno de los mejores receptores abiertos en la historia de la NFL.

Un fan cercano delató al presunto culpable y gritó: “¡Verde y azul!” Rice finalmente se acercó y el que interrumpía no fue tan arrogante.

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La situación se enfrió y Rice regresó al tee de salida entre el aplauso de los espectadores.

No fue el primer momento acalorado de Rice en Edgewood Tahoe. Durante el American Century Championship del año pasado, Rice criticó a los periodistas después de interpretar las preguntas sobre los Kansas City Chiefs como críticas a sus amados 49ers.

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Un fan lo resumió perfectamente el jueves: “¡No toques al oso!”

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