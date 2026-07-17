Olivia Rodrigo se mantiene por delante de Rolling Stones en la lista de éxitos de Australia.

Olivia Rodrigo regresa a la cima de la lista de álbumes de ARIA, ya que “You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” (Geffen/Universal) entra en una cuarta semana no consecutiva en el puesto número 1.

Rodrigo se enfrenta y gana su batalla en la lista con The Rolling Stones, ya que la legendaria banda de rock británica desciende al puesto número 2 con “Foreign Tongues” (Polydor/Universal), su 25º álbum de estudio. Es el sexto álbum del Top 5 de Stones desde el lanzamiento de las listas ARIA en 1983, y el seguimiento de “Hackney Diamonds” de 2023, que alcanzó el número 3.

Antes de la era de las listas ARIA, Mick Jagger y compañía lideraron la clasificación con “Out Of Our Heads” (de 1965), “Sticky Fingers” (1971), “Exile On Main Street” (1972), “Goats Head Soup” (1973), “It’s Only Rock & Roll” (1974), “Black and Blue” (1976), “Some Girls” (1978), “Emotional Rescue” (1980) y “Tattoo You” (1981).

Cerrando el podio en el último marco, publicado el viernes 17 de julio, se encuentra la banda sonora del drama canadiense “Heated Rivalry” (Milan Records/Sony), que debuta en el puesto número 3. La colección incluye al músico canadiense Peter Peter y pistas de Wolf Parade, Wet Leg, t.A.T.u. y otros, y fue lanzada en enero de este año, pero se ve impulsada por su lanzamiento en formatos físicos.

También nuevo en la lista está “Count Your Blessings Repented” de Bring Me The Horizon (RCA/Sony), una regrabación de su álbum debut, lanzada para celebrar su 20 aniversario. “Count Your Blessings Repented” llega al puesto 5. El original no impactó en la lista nacional australiana, pero los rockeros alternativos de Sheffield, Inglaterra, lograron cuatro números 1.

The Temper Trap completa su regreso con un debut en el top 10 para “Sungazer” (Mushroom Music), el cuarto álbum de estudio de los indie-rockers de Melbourne y el primero en una década. Es nuevo en el puesto 9. Ganadores de cuatro Premios ARIA, TTT ahora tienen cuatro apariciones consecutivas en el top 10, incluido un número 1 con su álbum homónimo de 2012.

Jack White entra en el top 20 con “Frozen Charlotte” (Third Man Record), su séptimo álbum de estudio en solitario. Es nuevo en el puesto 17, su mejor posición en la lista desde que “Boarding House Reach” de 2018 llegó al puesto 11. El ex frontman de White Stripes tiene una mejor posición en solitario en la lista de No. 2, con “Blunderbuss” de 2012.

Más abajo en la lista se encuentran “The Real Me” de Future (Epic/Sony) en el puesto 23; el lanzamiento autotitulado de The Plot In You de Concord/Universal en el puesto 27; el “Are You Falling In Love?” de la banda de rock australiana The Velvet Club (CMI), nuevo en el puesto 29; Dylan Wright, campeón de Australian Idol 2024, cuyo cuarto EP “Crossroads” (Sony) comienza en el puesto 33; “Adam” de Adam Lambert (Orchard) en el puesto 36; y “My Reckless Abandon” de Bella Kay (Atlantic/Warner) en el puesto 38.

En la lista de sencillos de ARIA, “Choosin’ Texas” de Ella Langley (Sony Music) se mantiene en el puesto 1 por sexta semana no consecutiva. Langley extiende una impresionante racha ganadora para artistas femeninas. De hecho, el último artista masculino en encabezar la lista fue Justin Bieber, cuyo “Daisies” llegó al número 1 en la lista publicada el 25 de julio de 2025, a una semana de cumplirse un año completo. No hay nuevos títulos que impacten en el último marco.