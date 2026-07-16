Veintinueve naciones formalizaron el establecimiento de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO) el jueves (16 de julio), según Reuters, marcando un paso significativo de Beijing para institucionalizar su influencia sobre la economía digital mundial y las reglas que rigen las tecnologías emergentes.

El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se unió a representantes de estados miembros fundadores, incluidos Rusia, Kazajstán, Pakistán, Indonesia y Laos, en una ceremonia de firma en Shanghái para consolidar el nuevo organismo intergubernamental. Con sede en Shanghái, WAICO está estructurado como una organización internacional independiente dirigida por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con la misión declarada de promover el desarrollo de IA “beneficioso, seguro y justo”, según CGTN.

El lanzamiento de la organización se produce en medio de una intensificación de la competencia entre Washington y Beijing sobre el futuro del ecosistema de IA global. En la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) concurrente, los funcionarios chinos están posicionando al país como un defensor de la “IA soberana”, promoviendo modelos de código abierto de bajo costo como un bien público destinado a reducir la desigualdad tecnológica global. Esta estrategia diplomática se dirige cada vez más a las naciones del sudeste asiático y en desarrollo que temen quedarse rezagadas en la carrera de la IA, según un informe de mayo de Yale.

Para los sectores de tecnología financiera, banca y pagos, la formación de WAICO señala un impulso concertado hacia un paisaje tecnológico multipolar. Esta búsqueda de auto-suficiencia fue destacada por el debut del Atlas 950 SuperPoD de Huawei, un enorme clúster de computación de IA diseñado para funcionar de forma independiente de los semiconductores de alta gama de Estados Unidos de empresas como Nvidia.

El Presidente Xi Jinping, quien ha comparado la revolución de la IA con el impacto histórico de la máquina de vapor, ha vinculado explícitamente el futuro crecimiento económico con la integración de la IA en la economía de China. La presencia del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la ceremonia subrayó la importancia de este nuevo marco de gobernanza.

Sin embargo, la notable ausencia de importantes empresas tecnológicas estadounidenses en la cumbre de Shanghái destaca una brecha cada vez mayor en la gobernanza global. Para las instituciones financieras globales, la emergencia de WAICO sugiere un futuro en el que los estándares digitales y las herramientas financieras impulsadas por la IA pueden divergir significativamente entre los mercados alineados con Occidente y aquellos que adoptan el modelo de gobernanza de Beijing.