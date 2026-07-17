Árboles desaparecidos en segundos: Incendios forestales canadienses se extienden mientras el humo provoca alertas de calidad del aire en 18 estados

Los avisos de calidad del aire están vigentes el jueves en al menos 18 estados, desde Minnesota hasta New Hampshire y Virginia, ya que sigue llegando humo peligroso a Estados Unidos desde incendios forestales canadienses, incluyendo más de 100 fuegos incontrolables. El humo de al menos 850 incendios forestales activos en Canadá viaja más de mil millas para llegar a ubicaciones de EE. UU., incluida la ciudad de Nueva York. Al menos otros nueve incendios grandes están ardiendo en el norte de Minnesota. Partes de la ciudad de Nueva York midieron niveles de AQI de más de 200 el jueves por la noche, indicando calidad del aire “muy poco saludable”. Los niveles de AQI superiores a 150 son peligrosos para el público en general, según funcionarios de salud. El jueves por la tarde, Minneapolis superó a Detroit por tener la peor calidad del aire medida en el mundo entre las principales ciudades, según el sitio web de monitoreo de calidad del aire IQAir. (Más información en el artículo original)