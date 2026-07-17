Las oficinas familiares se acumularon en petróleo después de que se agotara el capital. El reciente repunte ha provocado grandes ganancias.

Las oficinas familiares se acumularon en petróleo después de que se agotara...

El conflicto en Irán ha impulsado los precios del petróleo por encima de los $94 por barril, un aumento de aproximadamente el 30% desde que comenzó el conflicto a finales de febrero. Esta alza ha sido beneficiosa para las firmas de inversión de familias ultra ricas que hicieron apuestas oportunas en el petróleo en los últimos años.

Desde la pandemia, los fondos de capital privado y otros inversionistas institucionales han retrocedido en el petróleo y gas en parte debido a la presión de partes interesadas conscientes del medio ambiente. Las oficinas familiares han entrado para llenar parte de ese vacío, según inversionistas y asesores consultados por CNBC.

Si bien muchas oficinas familiares tienen en cuenta el medio ambiente, con una encuesta de septiembre de Citi Private Bank que mostró que más de la mitad de los encuestados informaron que probablemente realizarían inversiones sostenibles en los próximos cinco años, no están sujetas a los mismos mandatos ESG que las firmas de capital privado o los fondos de dotación, que han enfrentado presiones para desinvertir del petróleo y gas.

“Las oficinas familiares son jugadores contrarios. Muchos inversores abandonaron el sector por razones no fundamentales, como los fondos de dotación, que tuvieron estudiantes protestando”, dijo Keith Behrens, jefe de banca de inversión en energía y energía limpia en Stephens. “Las oficinas familiares vieron esa fuga de capital, y creó oportunidades de inversión realmente buenas para ellos. Pudieron ingresar e invertir con múltiplos bastante razonables de flujo de efectivo”.

Además, las oficinas familiares tienen una ventaja sobre los jugadores de capital privado, ya que generalmente mantienen inversiones durante períodos más largos, lo que significa que pueden resistir las fluctuaciones de precios del petróleo y las disminuciones en las operaciones de negocios, según Jeff Peterson de Gillon Capital.

Peterson ha estado manejando inversiones para los descendientes del magnate del petróleo H.L. Hunt durante 14 años. Hace unos cinco años, A.G. Hill Partners, una de las firmas de inversión personal de la familia, se enfocó en el petróleo y gas para aprovechar valuaciones atractivas.

Los múltiplos para el sector suelen oscilar entre dos y tres veces el flujo de efectivo, según Peterson, quien ahora es director de inversiones de Gillon Capital, una oficina familiar independiente de A.G. Hill Partners hace un año.

Peterson dijo que la familia ha liderado importantes acuerdos en el sector, como la formación de un consorcio de oficinas familiares y algunos fondos de capital privado para la adquisición de $2 mil millones del productor de gas natural PureWest Energy. La familia también es un inversor principal en un fondo de minerales y regalías que ha recaudado alrededor de $500 millones en capital y tiene una posición sustancial en la Cuenca del Pérmico, que es el campo petrolero de mayor producción en los Estados Unidos, dijo.

El sector está atrayendo cada vez más el interés de oficinas familiares sin vínculos con la energía, según Doug Prieto de Tailwater Capital. Lidera fondos de energía ascendentes, que respaldan la exploración y producción de petróleo y gas, para la firma de capital privado de mercado medio. Prieto dijo que los fondos han recaudado alrededor de $500 millones de oficinas familiares sin antecedentes en energía y la semana pasada recibieron un compromiso de una oficina familiar construida a partir de una fortuna en operaciones de opciones.

Las oficinas familiares sin experiencia en energía típicamente buscan diversificar su cartera con activos no correlacionados con acciones y bonos, dijo Prieto. El petróleo y el gas también son atractivos como coberturas contra la inflación, agregó.

Los esfuerzos de la administración Trump para priorizar el petróleo, gas y energía nuclear sobre la energía limpia han dado a los inversores más confianza en el sector, según Ellen Conley, abogada y co-presidenta del grupo de práctica de finanzas de energía de Haynes Boone.

Además, el potencial de dividendos en efectivo atrae a las oficinas familiares, dijo.

“Las oficinas familiares ven estos activos como activos reales que generan flujo de efectivo en lugar de una apuesta especulativa de materias primas”, dijo. “Estamos tratando con activos reales, particularmente en Texas, donde tienes este flujo de efectivo repetible y modelos predictivos”.

Conley dijo que el interés de los inversores en energía ya estaba en alza antes del reciente repunte del petróleo. Pero los titulares sobre los precios del petróleo vinculados a la guerra en Irán han generado consultas de oficinas familiares que buscan invertir, según Vicki Odette, presidenta global del grupo de práctica de gestión de inversiones de Haynes Boone.

Sin embargo, los inversores que son nuevos en el espacio solo pueden aprovechar realistamente el aumento de precios actual mediante coberturas, dijo Peterson.

“Para que alguien inicie un programa de perforación hoy, realmente no estás buscando producción en este calendario. Estás buscando el próximo año”, dijo Peterson.

Los analistas esperan en general que la actual alza sea temporal.

Y si bien los altos precios son buenos para los inversores existentes, hacen que sea más difícil concretar acuerdos, según Behrens.

“Si alguien está vendiendo una propiedad, querrán venderla al precio más alto posible y cerrar el último día”, dijo. “El comprador va a decir: ‘Hey, es genial que el petróleo esté a $115 por barril, pero hace tres meses estaba a $60′”.

Prieto agregó que es posible tener demasiado de algo bueno. Altos precios del petróleo durante un período prolongado plantean un riesgo de recesión, dijo.

“Nos gusta ver una economía estadounidense robusta. Creo que para nosotros, en algún lugar entre $75 y $85 por barril se siente bastante bien”, dijo. “Cuando superas los $100, comienzas a tener impactos adversos que no benefician a nadie”.