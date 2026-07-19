Ahora se espera que el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial España vs. Argentina comience alrededor de las 3:50 pm ET (el partido comienza

La final del Mundial ha llegado. Mientras el mayor evento del fútbol mundial toma las pantallas de todo el mundo este domingo 19 de julio de 2026, el calendario está fijado para un día completo de cobertura en FOX.
Si bien el partido comienza por la tarde, el período previo comienza mucho más temprano en el día. Aquí está el desglose completo del calendario de transmisión y exactamente cuándo los espectadores de todo el mundo pueden esperar ver el inicio, el medio tiempo y las presentaciones de la ceremonia de clausura.
Horario de transmisión de EE. UU. (hora del este)
Para los espectadores de Estados Unidos, la cobertura se transmite toda la tarde en FOX. El calendario oficial es el siguiente:
- 12:00 p.m. hora del Este: Camino a la final
- 13:00 hora del Este: Show previo al partido de la final de la Copa del Mundo
- 3:00 p.m. hora del Este: Inicio: España vs. Argentina
Horarios de inicio global
Para los fanáticos internacionales, la hora de inicio a las 3:00 p. m. ET cae en la tarde o temprano en la mañana del lunes, dependiendo de su región. Las siguientes tablas proporcionan los horarios de inicio confirmados para las principales ciudades de América, Europa, Asia y el Pacífico.
Las Américas (domingo 19 de julio)
|Región / Ciudad
|Huso horario
|Tiempo
|Fecha
|Honolulú
|hora de verano (UTC-10)
|9:00 a.m.
|domingo 19 de julio
|Anclaje
|AKDT (UTC-8)
|11:00 a.m.
|domingo 19 de julio
|Los Ángeles / Vancouver
|PDT (UTC-7)
|12:00 p.m.
|domingo 19 de julio
|Denver / Fénix
|MDT (UTC-6)
|13:00
|domingo 19 de julio
|Chicago / Ciudad de México
|CDT (UTC-5)
|2:00 p.m.
|domingo 19 de julio
|Nueva York/Toronto
|hora del Este (UTC-4)
|3:00 p.m.
|domingo 19 de julio
|Buenos Aires / SÃ£o Paulo
|ARTE/BRT (UTC-3)
|4:00 p.m.
|domingo 19 de julio
Europa, África y Medio Oriente (domingo por la noche / lunes por la mañana)
|Región / Ciudad
|Huso horario
|Tiempo
|Fecha
|Londres / Dublín
|hora del este (UTC+1)
|20:00
|domingo 19 de julio
|Madrid / París / Berlín / Roma
|CEST (UTC+2)
|21:00
|domingo 19 de julio
|Ciudad del Cabo / El Cairo
|SAST/EET (UTC+2)
|21:00
|domingo 19 de julio
|Moscú / Estambul
|MSK (UTC+3)
|22:00
|domingo 19 de julio
|Dubái
|GST (UTC+4)
|23:00
|domingo 19 de julio
Asia y el Pacífico (lunes 20 de julio por la mañana)
|Región / Ciudad
|Huso horario
|Tiempo
|Fecha
|Bombay / Nueva Delhi
|EST (UTC+5:30)
|12:30 a.m.
|Lunes 20 de julio
|Bangkok
|TIC (UTC+7)
|2:00 a.m.
|Lunes 20 de julio
|Singapur / Hong Kong / Perth
|Hong Kong (UTC+8)
|3:00 a.m.
|Lunes 20 de julio
|Tokio / Seúl
|JST/KST (UTC+9)
|4:00 a.m.
|Lunes 20 de julio
|Adelaida
|AHORA (UTC+9:30)
|4:30 a.m.
|Lunes 20 de julio
|Sídney/Melbourne
|EST (UTC+10)
|5:00 a.m.
|Lunes 20 de julio
|auckland
|NZST (UTC+12)
|7:00 a.m.
|Lunes 20 de julio
Espectáculo de medio tiempo y ceremonia de clausura
Uno de los momentos más esperados del día es el entretenimiento del entretiempo de la final de la Copa del Mundo, encabezado por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, con la ceremonia de clausura encabezada por Post Malone después del pitido final.
Si bien los horarios de inicio del entretiempo son fluidos y dependen del ritmo de la primera mitad, el descanso generalmente comienza aproximadamente entre 45 y 50 minutos después del inicio. Los espectadores que sintonicen específicamente la presentación del entretiempo deben estar listos antes 3:50 pm hora del Este.
La ceremonia de clausura, comisariada por el líder de Coldplay, Chris Martin y con apoyo del Fondo Mundial de Educación para Ciudadanos de la FIFA, sigue al pitido final y la presentación del trofeo, y se espera que la actuación comience alrededor de 5:15 pm hora del Estedependiendo de si el partido requiere prórroga o penales.
Final España vs.Argentina: Referencia rápida
Descripción general del enfrentamiento
- Equipos: España vs Argentina
- Redondo: Final de la Copa del Mundo
- Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
- Tiempo: 3:00 p. m., hora del Este
- Evento: Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey
Cuotas de apuestas actuales
- Línea de dinero: España 42¢, Empate 32¢, Argentina 27¢ (tiempo reglamentario)
- Equipo para avanzar: España 59¢, Argentina 42¢
- Desparramar: España -1,5 (21¢), Argentina +1,5 (81¢)
- Total (Más/Menos): Más de 2,5 (42 ¢), Menos de 2,5 (59 ¢)
Las probabilidades provienen de Polymarket y están sujetas a cambios hasta el inicio.
Mercados de predicción de la Copa del Mundo
|Plataforma
|¿Elegible para el Mundial?
|Bono de registro del 26 de julio
|Códigos promocionales verificados
|Polimercado
|Sí
|$50
|CUSE, MASA, OREGON, SILIVE
|Kalshi
|Sí
|$10
|SIRACUSA, OREGONLIVE1, MASSLIVE1, SILIVE
Todas las probabilidades provienen de Proline+. Todos los horarios EDT. Probabilidades sujetas a cambios. Inicio: sábado 18 de julio de 2026 a las 5:00 p. m. EDT en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Apuesta de forma responsable y dentro de tus límites.
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