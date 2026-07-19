Ahora se espera que el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial España vs. Argentina comience alrededor de las 3:50 pm ET (el partido comienza

La final del Mundial ha llegado. Mientras el mayor evento del fútbol mundial toma las pantallas de todo el mundo este domingo 19 de julio de 2026, el calendario está fijado para un día completo de cobertura en FOX.

Horario de transmisión de EE. UU. (hora del este)

Para los espectadores de Estados Unidos, la cobertura se transmite toda la tarde en FOX. El calendario oficial es el siguiente:

12:00 p.m. hora del Este: Camino a la final

13:00 hora del Este: Show previo al partido de la final de la Copa del Mundo

3:00 p.m. hora del Este: Inicio: España vs. Argentina

Horarios de inicio global

Para los fanáticos internacionales, la hora de inicio a las 3:00 p. m. ET cae en la tarde o temprano en la mañana del lunes, dependiendo de su región. Las siguientes tablas proporcionan los horarios de inicio confirmados para las principales ciudades de América, Europa, Asia y el Pacífico.

Las Américas (domingo 19 de julio)

Región / Ciudad Huso horario Tiempo Fecha Honolulú hora de verano (UTC-10) 9:00 a.m. domingo 19 de julio Anclaje AKDT (UTC-8) 11:00 a.m. domingo 19 de julio Los Ángeles / Vancouver PDT (UTC-7) 12:00 p.m. domingo 19 de julio Denver / Fénix MDT (UTC-6) 13:00 domingo 19 de julio Chicago / Ciudad de México CDT (UTC-5) 2:00 p.m. domingo 19 de julio Nueva York/Toronto hora del Este (UTC-4) 3:00 p.m. domingo 19 de julio Buenos Aires / SÃ£o Paulo ARTE/BRT (UTC-3) 4:00 p.m. domingo 19 de julio

Europa, África y Medio Oriente (domingo por la noche / lunes por la mañana)

Región / Ciudad Huso horario Tiempo Fecha Londres / Dublín hora del este (UTC+1) 20:00 domingo 19 de julio Madrid / París / Berlín / Roma CEST (UTC+2) 21:00 domingo 19 de julio Ciudad del Cabo / El Cairo SAST/EET (UTC+2) 21:00 domingo 19 de julio Moscú / Estambul MSK (UTC+3) 22:00 domingo 19 de julio Dubái GST (UTC+4) 23:00 domingo 19 de julio

Asia y el Pacífico (lunes 20 de julio por la mañana)

Región / Ciudad Huso horario Tiempo Fecha Bombay / Nueva Delhi EST (UTC+5:30) 12:30 a.m. Lunes 20 de julio Bangkok TIC (UTC+7) 2:00 a.m. Lunes 20 de julio Singapur / Hong Kong / Perth Hong Kong (UTC+8) 3:00 a.m. Lunes 20 de julio Tokio / Seúl JST/KST (UTC+9) 4:00 a.m. Lunes 20 de julio Adelaida AHORA (UTC+9:30) 4:30 a.m. Lunes 20 de julio Sídney/Melbourne EST (UTC+10) 5:00 a.m. Lunes 20 de julio auckland NZST (UTC+12) 7:00 a.m. Lunes 20 de julio

Espectáculo de medio tiempo y ceremonia de clausura

Uno de los momentos más esperados del día es el entretenimiento del entretiempo de la final de la Copa del Mundo, encabezado por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, con la ceremonia de clausura encabezada por Post Malone después del pitido final.

Si bien los horarios de inicio del entretiempo son fluidos y dependen del ritmo de la primera mitad, el descanso generalmente comienza aproximadamente entre 45 y 50 minutos después del inicio. Los espectadores que sintonicen específicamente la presentación del entretiempo deben estar listos antes 3:50 pm hora del Este.

La ceremonia de clausura, comisariada por el líder de Coldplay, Chris Martin y con apoyo del Fondo Mundial de Educación para Ciudadanos de la FIFA, sigue al pitido final y la presentación del trofeo, y se espera que la actuación comience alrededor de 5:15 pm hora del Estedependiendo de si el partido requiere prórroga o penales.

Final España vs.Argentina: Referencia rápida

Descripción general del enfrentamiento

Equipos: España vs Argentina

Redondo: Final de la Copa del Mundo

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Tiempo: 3:00 p. m., hora del Este

Evento: Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey

Cuotas de apuestas actuales

Línea de dinero: España 42¢, Empate 32¢, Argentina 27¢ (tiempo reglamentario)

Equipo para avanzar: España 59¢, Argentina 42¢

Desparramar: España -1,5 (21¢), Argentina +1,5 (81¢)

Total (Más/Menos): Más de 2,5 (42 ¢), Menos de 2,5 (59 ¢)

Las probabilidades provienen de Polymarket y están sujetas a cambios hasta el inicio.

Mercados de predicción de la Copa del Mundo

Plataforma ¿Elegible para el Mundial? Bono de registro del 26 de julio Códigos promocionales verificados Polimercado Sí $50 CUSE, MASA, OREGON, SILIVE Kalshi Sí $10 SIRACUSA, OREGONLIVE1, MASSLIVE1, SILIVE

Todas las probabilidades provienen de Proline+. Todos los horarios EDT. Probabilidades sujetas a cambios. Inicio: sábado 18 de julio de 2026 a las 5:00 p. m. EDT en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Apuesta de forma responsable y dentro de tus límites.

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