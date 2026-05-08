Actualizaciones en vivo sobre el Hantavirus: CDC clasifica el brote como respuesta de emergencia de Nivel 3

Uno de los pasajeros a bordo del crucero en el centro de un grupo de casos de hantavirus, dice que otros pasajeros a bordo del barco MV Hondius se mantienen tranquilos y mantienen su ánimo alto.

En una declaración proporcionada a ABC News, el pasajero Kasem Ibn Hattuta dijo que varios médicos están ahora a bordo, lo cual tranquiliza a los pasajeros, quienes están usando mascarillas y manteniendo su distancia dentro del barco.

“El ambiente en el barco podría haber sido tranquilo con un poco de preocupación porque estábamos preocupados por los enfermos, pero ahora no se siente diferente a ninguno de los otros días en el mar que tuvimos antes”, dijo en la declaración. “Todos mantienen un alto espíritu, la gente sonríe y enfrenta la situación con calma”.

La declaración continuó diciendo: “Tuvimos varios médicos uniéndose a nosotros en el barco antes de partir de Cabo Verde, lo cual también fue tranquilizador ya que ahora tenemos especialistas a bordo, nadie actualmente presenta síntomas relacionados con el hantavirus y esperamos que continúe de esta manera”.

Él dijo que los pasajeros son libres de compartir lo que quieran en línea, pero algunos pasajeros han optado por no publicar nada públicamente porque desean mantener su privacidad.