Brendan Fraser está haciendo todo lo posible para el entrenamiento de Momia 4: Deséenme suerte para Poner en forma este equipo de 57 años

El actor de “La Momia” Brendan Fraser tenía treinta años cuando se convirtió por primera vez en una estrella de acción con su trilogía de películas de aventuras. Ahora, casi 20 años después de su última presentación como el arqueólogo Rick O’Connell, el actor de 57 años se está poniendo en forma para la tan esperada “La Momia 4”.

Fraser se unió a Jimmy Fallon en “The Tonight Show” para adelantar “La Momia 4”, que se estrenará en cines el 15 de octubre de 2027. Se reunirá con Rachel Weisz, quien interpretó a la esposa de Rick, Evelyn, en las dos primeras películas de “La Momia” antes de ser reemplazada por Maria Bello en el papel en “La Momia: La Tumba del Emperador Dragón”. John Hannah, quien interpretó al hermano mayor de Evelyn, Jonathan, también regresa para la secuela.

“Vamos a reunir a la banda de nuevo”, dijo Fraser a Fallon. “La única forma de hacerlo. Así que vamos a darle al público lo que nos han estado pidiendo a todos durante los últimos veinte años”.

“La Momia: La Tumba del Emperador Dragón” se estrenó en 2008, pero fue la película de la trilogía con menor recaudación y recibió críticas negativas en comparación con la original de 1999 “La Momia” y la secuela de 2001 “El Regreso de la Momia”.

“Tenía esperanzas durante mucho tiempo, y luego pensé, ‘No sé si lo están haciendo’. Luego se hicieron otras películas de ‘La Momia'”, dijo Fraser sobre su regreso a la franquicia. “Pero escucha, lo que vamos a hacer es volver a subirnos, volver a los lugares. Debería probablemente dejar de hablar así, porque no quiero revelarlo todo”.

“La Momia 4” será la primera película de acción de Fraser en años. Ganó el Óscar al mejor actor por su drama de 2022 “La Ballena”, tuvo un papel secundario en “Asesinos de la Luna de las Flores” de Martin Scorsese y recientemente protagonizó la contendiente a premios del año pasado “La Familia de Alquiler”.

“Pónganme buena suerte”, dijo sobre su entrenamiento para “La Momia 4”. “Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poner en forma este cuerpo de 57 años”.

Vea su entrevista a continuación.