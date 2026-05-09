La Guardia Revolucionaria hambrienta de guerra mantiene su control sobre Irán mientras Estados Unidos se aferra a un frágil alto el fuego

WASHINGTON – Una fea lucha interna de poder en Irán está enturbiando las conversaciones de mediación con Estados Unidos, ya que facciones proguerra y a favor del acuerdo batallan sobre si Teherán debería rendirse alguna vez, informan fuentes familiarizadas con los esfuerzos de mediación a The Post.

Aunque las élites políticas de Irán, incluido su presidente, ministro de relaciones exteriores y presidente del parlamento, han estado en el centro de los esfuerzos para establecer términos de paz, fuentes regionales le dijeron a The Post que es el liderazgo militar de Irán el que finalmente tiene el poder de aceptar o rechazar cualquier acuerdo.

“Una facción allí ahora está en su punto más alto en su historia, los IRGC,” dijo una fuente a The Post. “El sentimiento nacionalista (que acompaña a la guerra) les da el pedestal más alto.”

Como fuerza militar, el poder de los IRGC aumenta en tiempos de conflicto, y con el grupo al mando, algunos dentro de Teherán tienen interés en que la guerra continúe, según fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron a The Post esta semana.

La división ayuda a explicar por qué Irán ha puesto a prueba repetidamente la paciencia de Estados Unidos, lanzando ataques que provocan represalias estadounidenses sin romper completamente el frágil alto el fuego.

Trump se ha mantenido alejado de definir exactamente qué nivel de ataque justificaría un regreso a la guerra a gran escala, diciendo enigmáticamente a un reportero esta semana que “descubrirás” cuando determine que un ataque alcanza el nivel de romper el alto el fuego.

Esas pruebas llegaron a un punto culminante el viernes, cuando Estados Unidos lanzó ataques aéreos apuntando a tres petroleros vinculados a Irán que intentaron atravesar el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, según el Comando Central de Estados Unidos.

Un avión de combate naval F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos deshabilitó dos petroleros que intentaban romper el bloqueo estadounidense en los puertos de Teherán “después de disparar municiones precisas en sus chimeneas de humo”, dijo el CENTCOM en un comunicado.

Los barcos, el M/T Sea Star III con bandera iraní y el M/T Sevda, intentaban violar el bloqueo para llegar a un puerto iraní en el Golfo de Omán.

Los ataques impidieron que los barcos llegaran al puerto, ya que un video mostraba grueso humo negro saliendo de los barcos después de los ataques.

Un tercer barco también fue detenido cuando un F/A-18 Super Hornet “deshabilitó el timón del petrolero de petróleo vacío disparando varias rondas desde un cañón de 20 mm,” dijo el comando combatiente.

Estados Unidos tiene aproximadamente 15,000 tropas haciendo cumplir el bloqueo, que entró en vigencia el 13 de abril, y el CENTCOM dijo el viernes que las fuerzas estadounidenses actualmente están impidiendo que más de 70 petroleros entren o salgan de los puertos iraníes.

“Estos barcos comerciales tienen la capacidad de transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní que valen más de $13 mil millones”, dijeron.

Los analistas han advertido que las crecientes tensiones sobre el bloqueo podrían desencadenar accidentalmente un regreso a la guerra a gran escala, pero Estados Unidos parece determinado a evitar ese resultado.

Estados Unidos ha evitado poner fin formalmente al alto el fuego a pesar de múltiples escaramuzas en los últimos días, incluidos los ataques de represalia del jueves por la noche que Trump minimizó como un “toque de amor” después de que Teherán apuntara a tres buques de guerra estadounidenses en el estrecho.

No solo los barcos estadounidenses han sido atacados por Irán, ya que Teherán considera el estrecho bajo su soberanía, exigiendo peajes para que los barcos pasen y atacando a aquellos que amenazan su control.

El lunes, Irán atacó un petrolero de productos petroleros de propiedad china cerca del Estrecho de Ormuz en la costa de los Emiratos Árabes Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, reconoció el ataque el viernes y dijo que Beijing seguiría abogando por conversaciones de paz y desescalada.

“China está profundamente preocupada porque una gran cantidad de buques junto con sus tripulaciones han quedado atrapados en el conflicto y están varados en el estrecho”, dijo Lin.

El viernes, Irán también se apoderó de un petrolero con bandera de Barbados sancionado por Estados Unidos que transportaba petróleo iraní en el Golfo de Omán, según el ejército de la República Islámica.

El barco, llamado Ocean Koi, fue detenido y obligado a regresar a la costa sur de Irán tras un presunto intento de “dañar y perturbar las exportaciones de petróleo aprovechando las condiciones regionales,” dijo la milicia de Teherán.

Estados Unidos lanzó el lunes una misión de corta duración, Proyecto Libertad, para escoltar barcos a través del estrecho, pero Trump la canceló el martes tras las solicitudes de Pakistán, Arabia Saudita y “otros países”.

“Hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo para ver si el Acuerdo puede ser finalizado y firmado,” escribió Trump en Truth Social.

Mientras el alto el fuego seguía en vigor el viernes, también lo hacía el bloqueo marítimo, que el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, dijo que Estados Unidos continuaría haciendo cumplir.

“Las fuerzas estadounidenses en el Oriente Medio siguen comprometidas con el pleno cumplimiento del bloqueo de los buques que entran o salen de Irán,” dijo en un comunicado. “Nuestros hombres y mujeres uniformados altamente capacitados están haciendo un trabajo increíble.”

Irán se ha negado previamente a celebrar conversaciones de paz mientras el bloqueo permanezca en su lugar. La administración Trump ha culpado a facciones competidoras en Irán por la lentitud de las negociaciones. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dijo esta semana que el régimen “está dirigido por los IRGC” [Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica], quienes están “intentando efectivamente mantener como rehén a toda la economía global.”

Con ambos lados en punto muerto, los mediadores temen que el conflicto se convierta rápidamente en una cuestión de quién puede durar más tiempo a pesar del empuje para volver a la mesa de negociaciones.

Hasta la noche del viernes, Estados Unidos aún esperaba una respuesta de Irán a su última oferta de diálogo de paz. Una fuente diplomática sugirió evitar plazos en el futuro por completo.

“Cuanto más espacio les des, más probable es que acepten”, dijo la persona sobre Irán. “Si Estados Unidos deja de decir, ‘Esperamos una respuesta en dos días’, es posible que realmente obtengan una respuesta.”

“Si dices dos días, es probable que lo obtengas en cuatro o cinco,” agregó la fuente.