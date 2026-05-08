La corte comercial dice que los aranceles globales del 10% de Trump son ilegales

Un tribunal federal concluyó el jueves que los aranceles globales del 10% del presidente Donald Trump son ilegales, una decisión que el Departamento de Justicia apeló rápidamente.

En una decisión de 2-1, un panel de jueces de la Corte de Comercio Internacional concluyó que la administración Trump interpretó erróneamente la ley utilizada para justificar los aranceles abrumadores.

El fallo marca la segunda vez que el régimen arancelario del presidente ha sido considerado ilegal, ya que la Corte Suprema confirmó este año una decisión de la Corte de Comercio Internacional que bloqueó la primera ronda de aranceles de Trump.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron un aviso de apelación en la Corte de Comercio Internacional el viernes, señalando planes para impugnar la decisión de ayer.

La Corte de Apelaciones de Circuito de los Estados Unidos en Washington, D.C., maneja las apelaciones de la Corte de Comercio Internacional. Los aranceles en cuestión están programados para expirar a finales de julio y no está claro si la corte escuchará el caso a tiempo para tomar una decisión significativa sobre el tema.

El impacto inmediato de la decisión del jueves también es incierto. El tribunal otorgó una medida cautelar para dos pequeñas empresas y el estado de Washington; sin embargo, los jueces desestimaron las demandas presentadas por un grupo más grande de estados porque no tenían legitimidad.

La disputa se redujo a la definición de la frase “déficits de balanza de pagos”. La Corte de Comercio Internacional rechazó el argumento de la administración Trump de que el término “déficits de balanza de pagos” en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 es lo mismo que un “déficit comercial”.

“Está claro que el Congreso era consciente de las diferencias en las palabras que eligió”, escribió la mayoría.

Los jueces reconocieron que el término “causa cierta confusión”, pero concluyeron que la interpretación de la administración Trump era incorrecta.

“El Gobierno argumenta que en el mundo actual, la cuenta corriente es el componente adecuado para identificar un déficit de balanza de pagos”, escribió la mayoría. “Problemático para el Gobierno, y como se discute aquí, el Congreso en 1974 identificó los déficits de liquidación, liquidez y balanza básica como ‘déficits de balanza de pagos'”.

El arancel global del 10% entró en vigor en febrero y por ley está programado para expirar a finales de julio.