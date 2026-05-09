TV esta noche: club de jazz, canto melódico, baile de papá y éxitos de Simply Red

40 años de Simply Red: Resiste los años

El club de jazz y el baile de papá se avecinan mientras Mick Hucknall y sus amigos llevan a una audiencia adoradora en el Movistar Arena de Santiago, Chile, a través de cuatro décadas de éxitos de soul azul de ojos afilados. El paso del tiempo no parece haber desgastado las cuerdas vocales de Hucknall en absoluto, así que espera interpretaciones perfectas desde Money’s Too Tight (to Mention) hasta el himno eterno de la crisis de la mediana edad Holding Back the Years. – Phil Harrison

Los Hoteles Más Secretos del Mundo

Este programa de viajes e interiores continúa, presentando un retiro de montaña suizo, un faro reinventado con un lujoso pabellón de hotel de madera en la cima, una posada espeluznante en Rye y un clásico brutalista en México. El factor sorpresa es alto y hace que tu Airbnb promedio parezca un poco desaliñado. – Priya Elan

Cruceros Fluviales de Angela Rippon

Los episodios futuros la verán navegar por el Mekong en el sudeste asiático, pero la tesoro nacional Rippon comienza su nuevo recorrido en Europa con un viaje de lujo por el Danubio. Los aspectos más destacados incluyen una clase magistral de vals en una escuela de baile en Viena y la elaboración de mermelada de albaricoque en la hermosa abadía de G&Ãtilde;¶ ttweig cerca de Krems. – Graeme Virtue

Después de que el ejército llega al sitio de una explosión en una urbanización, parece probable que la fuente esté relacionada con pacientes con dificultades respiratorias y, de manera más preocupante, un número de bebés prematuros enfermos. Por otro lado, la costumbre de Stevie de improvisar su medicación para el dolor está afectando su trato con los pacientes. – PE

El Conde de Montecristo

Entre bigotes históricamente correctos, sombreros muy caros y muchos golpes de pecho apasionados, esta adaptación de PathÃ© del cuento moral de Alexandre Dumas ha sido un melodrama con mayúscula M. A medida que nos acercamos a la línea de meta, ¿podrá Edmond mantener la calma o su conciencia se impondrá? – PE

Sábado Noche en Directo UK

El episodio penúltimo de esta serie generalmente alegre y sorprendente está presentado por la magnética Hannah Waddingham, quien se está preparando para la cuarta temporada de Ted Lasso. También habrá música de Myles Smith, ganador del Brit Award. – PH

Elección de Cine

Criaturas Sorprendentemente Brillantes, disponible ahora en Netflix

Basada en la exitosa novela de Shelby Van Pelt, el drama de Olivia Newman está lleno de abrazos y aprendizaje. Que los abrazos vengan de un pulpo gigante del Pacífico es la principal peculiaridad en una historia tranquilizadora que toca temas como la vejez, la familia, el dolor y el arrepentimiento. Sally Field es el centro fuerte de la película como Tova, una limpiadora sin rodeos en el acuario donde Marcellus -el pulpo que narra la historia- vive. Pero el perspicaz Marcellus ha detectado un vacío en el corazón de la viuda. ¿Podrá ayudar a sanarlo, a través del joven músico errante Cameron (Lewis Pullman)? – Simon Wardell

Campo de Sueños, 6pm, ITV4

“Si lo construyes, él vendrá.” Este es solo el primero de varios mandatos fantasmales que el granjero de Iowa Ray Kinsella (interpretado por Kevin Costner en sólida forma de hombre común) escucha y lo inspiran a construir un campo de béisbol en su campo de maíz, luego embarcarse en una serie de búsquedas apenas comprendidas por todo el país. Estos involucran a una estrella de béisbol deshonrada (Ray Liotta), al escritor radical desilusionado de James Earl Jones y a un médico de la pequeña ciudad (Burt Lancaster). La encantadora película de Phil Alden Robinson utiliza elementos de fantasía para explorar oportunidades perdidas y esperanzas desvanecidas, y cómo podemos intentar arreglarlas. – SW

El Aventón, 9pm, 1.10am, Legend Xtra

Rutger Hauer aporta su encanto que no le importa nada al thriller supremamente eficiente de Robert Harmon sobre un adolescente que recoge a un asesino en serie en una autopista del desierto. “Mi madre me dijo que nunca hiciera esto”, dice Jim Halsey de C Thomas Howell cuando para a John Ryder, el autoestopista de Hauer, en una noche tormentosa. Claramente, siempre debes escuchar a tu madre, ya que John procede a matar a cualquiera con quien el chico entre en contacto. Un emocionante juego del gato y el ratón que se desarrolla en gasolineras, moteles, restaurantes y millas de carretera vacía. – SW

Deportes en Vivo

Ciclismo, Giro d’Italia, 9.30am, TNT Sports 3 Segunda etapa en Bulgaria.

Fútbol de la Premier League: Liverpool vs. Chelsea, 11am, TNT Sports 1 Man City vs. Brentford es a las 5pm en Sky Sports Main Event.

Fútbol del Campeonato: Middlesbrough vs. Southampton, mediodía, Sky Sports Main Event La semifinal de los playoffs. La segunda vuelta es el martes a las 7pm. La segunda vuelta de Millwall vs. Hull es el lunes a las 7.30pm en Sky Sports Football.

Rugby Femenino de las Seis Naciones: Italia vs. Inglaterra, 1.30pm, BBC Two Escocia vs. Francia sigue a las 4pm.

Copa Challenge de Rugby League: St Helens vs. Wigan, 2pm, BBC One Warrington vs. Hull KR es el domingo a las 3.45pm en BBC Two.

Rugby Union de la Premier League, Leicester vs. Northampton, 3pm, TNT Sports 1 Bristol vs. Saracens es a las 5.15pm.

Críquet Femenino de un Día: Inglaterra vs. Nueva Zelanda, 10.30am, Sky Sports Cricket Nat Sciver-Brunt capitanea a Inglaterra en el primer ODI. El segundo partido es el miércoles a la 12.30pm en Sky Sports Main Event.