La vista del Guardian sobre la rebelión laborista: Starmer enfrenta una crisis de legitimidad

El reloj está corriendo para el liderazgo de Sir Keir Starmer en el Partido Laborista. Había comenzado la mañana del lunes con un discurso diseñado para salvar su cargo después de la derrota en las elecciones locales y devolutivas de la semana pasada. En él, intentó una síntesis política al ocupar el terreno del orgullo nacional sin la xenofobia de Reforma, adoptando el lenguaje de revitalización industrial de la izquierda sin antagonismo de clase y reposicionando al Laborismo como culturalmente proeuropeo sin reabrir el acuerdo del Brexit. No tuvo éxito. Por la tarde, decenas de diputados de todo el partido habían exigido públicamente que el primer ministro dejara su cargo en una “transición ordenada”. A medida que pasaban las horas, la retórica cruzaba un umbral importante: de la crítica a la estrategia a cuestionar la legitimidad de Sir Keir como líder.

Cada vez más, los diputados laboristas dicen que los votantes no confían, ni creen, en Sir Keir. Tampoco ven el cambio que el gobierno laborista prometió ofrecer. Los diputados de base están diciendo claramente que el liderazgo del primer ministro es el problema. La diputada Catherine McKinnell, instintivamente leal, lo expresó de forma contundente. El mensaje de los votantes, dijo, era claro: “El gobierno laborista tiene que cambiar, o cambiaremos el gobierno laborista”.

Históricamente, el Laborismo no es un partido regicida, aunque Jeremy Corbyn enfrentó múltiples intentos de diputados laboristas de destituirlo como líder. Quizás por eso muchos quieren evitar un retorno a una guerra civil, o parecerse a los Conservadores, que, en la última década, se deleitaron en ataques de pánico, inestabilidad y derramamiento de sangre público. Al pedir una transición ordenada del poder, los rebeldes laboristas buscan bajar la temperatura y hacer que la destitución parezca responsable en lugar de imprudente.

Pero Sir Keir no está de ánimo para irse en silencio y ha prometido seguir luchando. Su insistencia en que las elecciones de 2024 le dieron un mandato para liderar al Laborismo en las próximas elecciones y quizás gobernar durante una década revela una interpretación errónea profunda del electorado que lo llevó al poder. Es cierto que el Laborismo ganó por goleada. Pero el partido heredó una coalición anti-Tory temporal, no un respaldo rotundo de los votantes. La mayoría parlamentaria del Laborismo creó la ilusión de un dominio. Debajo había un bloque de votantes superficial y frágil – uno que claramente se siente dado por sentado por el liderazgo de Sir Keir.

El Partido Laborista ya ha pasado a la pregunta más interesante de la sucesión. El secretario de Salud, Wes Streeting, representa la máquina Blairista, la ex viceprimera ministra Angela Rayner el protesto de las bases y el alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, el príncipe al otro lado del agua. Si una contienda por el liderazgo ocurre pronto o si se retrasa importa, porque el tiempo favorece a diferentes candidatos: notablemente, el Sr. Burnham necesita ralentizar lo suficiente la política para ganar un escaño parlamentario. Probablemente ya estaría de vuelta en Westminster si la prioridad máxima del Laborismo fuera derrotar a Reforma en lugar de asegurarse de que Sir Keir no fuera amenazado por su popularidad.

Dado el mal desempeño del Laborismo en las encuestas, al Sr. Burnham le resultará más difícil ganar un escaño – si se le permite presentarse. Greater Manchester, la región exhibición del Laborismo, se ha rebelado contra la cultura política que una vez encarnó. Eso podría resultar el precio final del Starmerismo. Los sistemas políticos rara vez colapsan en un solo momento dramático. A menudo se marchitan al perder la capacidad de reconocer que el mundo que los sostiene ya ha desaparecido.