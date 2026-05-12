Trump está flotando unas vacaciones fiscales para el gas en medio de los crecientes costos de combustible. ¿Qué significa eso?

Con el aumento del precio nacional de la gasolina, el presidente Trump dijo a los periodistas el lunes que le gustaría suspender temporalmente el impuesto nacional sobre la gasolina.

Pero primero necesitaría la aprobación del Congreso.

El impuesto sobre la gasolina, que ha existido durante casi un siglo, financia el crucial Fondo Fiduciario de Carreteras y nunca ha sido suspendido con éxito, a pesar de propuestas anteriores.

Las estimaciones sugieren que suspender el impuesto costaría al fondo miles de millones durante varios meses y podría crear una responsabilidad política adicional para los republicanos antes de las elecciones intermedias.

Varios legisladores republicanos se apresuraron a presentar nuevas medidas en ambas cámaras hoy. No está claro cuál, si alguna de esas medidas emergentes, apoya Trump.

Entonces, ¿cuáles son las propuestas?

Rep. Jeff Van Drew, R-N.J., presentó una legislación para suspender el impuesto federal sobre la gasolina durante 18 meses, eliminando los impuestos federales actuales sobre el combustible, incluidos 18.3 centavos por galón de gasolina, 24.3 centavos por galón de diésel y queroseno y 19.3 centavos por galón de gasolina de aviación. La medida de Van Drew no suspende la tarifa del Tanque de Almacenamiento Subterráneo con Fugas de 0.1 centavos por galón de ambos combustibles, pero después de 18 meses, los impuestos sobre la gasolina se reintroducirían gradualmente en lugar de regresar de una vez.

El senador Josh Hawley, R-Missouri, anunció el lunes a través de X que está introduciendo legislación para suspender el impuesto sobre la gasolina y la tarifa del tanque de almacenamiento subterráneo. Hawley, quien anteriormente expresó su apoyo a hacer permanente la suspensión del impuesto sobre la gasolina, ahora está pidiendo una suspensión de 90 días del impuesto sobre la gasolina, junto con la opción para que el presidente extienda esa autoridad otros 90 días si determina que las condiciones económicas justifican una extensión.

Y la representante Anna Paulina Luna dijo: “Esta semana presentaré un proyecto de ley en la Cámara para suspender el impuesto federal sobre la gasolina a raíz de los recientes comentarios de Trump”.

Desde el inicio de la Operación Furia Épica, algunos demócratas han dado señales bipartidistas al debate, pidiendo la suspensión del impuesto sobre la gasolina durante las últimas 10 semanas.

Los senadores Mark Kelly, Richard Blumenthal y el representante Chris Pappas redactaron una legislación que suspendería temporalmente el impuesto federal sobre la gasolina hasta el 1 de octubre de 2026, que terminaría aproximadamente un mes antes de las elecciones intermedias. El grupo de demócratas presentó el proyecto de ley el 9 de marzo.

Y el representante Brendan Boyle propuso un proyecto de ley para suspender el impuesto federal sobre la gasolina siempre que el precio medio nacional de la gasolina supere los $4 por galón. Boyle dijo que la legislación compensaría la pérdida de ingresos redirigiendo aproximadamente $30 mil millones en subsidios federales existentes que actualmente van a empresas de petróleo y gas hacia el Fondo Fiduciario de Carreteras. Boyle presentó el proyecto de ley el 14 de abril de 2026.

¿Podría pasar unas vacaciones fiscales en el Congreso?

Levantar el impuesto federal sobre la gasolina, actualmente de 18.4 centavos por galón para la gasolina regular y de 24.4 centavos por galón para el diésel, requeriría la aprobación del Congreso y casi con seguridad el apoyo bipartidista.

Al ser preguntado sobre la propuesta, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien previamente rechazó una suspensión bajo la administración de Biden, rápidamente enfrió las expectativas de unas vacaciones fiscales en la gasolina.

“No, en el pasado, obviamente, he sido fan de esa idea. Pero, sabes, sé que tengo algunos colegas por ahí que piensan que es una buena idea, y así los escucharemos”, dijo Thune, R-South Dakota, inicialmente a los reporteros fuera de cámara el lunes por la tarde en el Capitolio.

Sin embargo, más tarde expresó una disposición a la llamada de Trump para una suspensión, señalando los desafíos en Medio Oriente.

“La mejor manera de normalizar los precios de la gasolina, en mi opinión, es abrir el Estrecho”, dijo Thune.

“Pero sabes, toda la cuestión del impuesto sobre la gasolina es algo de lo que muchos de nuestros miembros han hablado antes.

“Si el Presidente quiere hacer un argumento en favor de eso, estoy seguro de que todos le darán una oportunidad y lo escucharán”, agregó Thune.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, notablemente no rechazó la idea; sin embargo, argumentó que la mejor solución para bajar los precios sería poner fin al conflicto en Irán.

“Los estadounidenses no necesitan solo unos pocos centavos de vuelta”, dijo. “Necesitan un fin al caos que envió los precios de la gasolina disparándose en primer lugar.”

Los portavoces del presidente de la Cámara Mike Johnson y del líder de la minoría en la Cámara Hakeem Jeffries no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el deseo de Trump de suspender el impuesto federal sobre la gasolina.

La apuesta política de los altos precios de la gasolina.

Los precios del petróleo y el gas han aumentado en todo el mundo durante la larga guerra, ya que el crítico Estrecho de Hormuz permanece efectivamente cerrado, impidiendo que 20 millones de barriles de petróleo transiten diariamente.

Según los datos de la AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina sin plomo en EE. UU. era de $4.52, hasta más de $1.50 desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Mientras los legisladores temen que un mayor dolor en la bomba pueda resultar en un electorado irritado y enojado este otoño, el apoyo de Trump para suspender el impuesto federal sobre la gasolina pone la responsabilidad en el Congreso para actuar.

Sin embargo, poner en marcha unas vacaciones fiscales en la gasolina también significa reconocer abiertamente que la Operación Furia Épica ha resultado en precios más altos del petróleo globales y domésticos, algo que tanto los republicanos del Congreso como la administración no están ansiosos por abrazar antes de las elecciones legislativas intermedias de este otoño.

El debate ya está resonando en la campaña electoral, incluida la carrera al Senado de Texas, donde el candidato demócrata James Talarico criticó al senador John Cornyn, quien lucha por su supervivencia política en una dura segunda vuelta primaria.

“Bajar los precios en la bomba debería ser un compromiso bipartidista”, dijo Talarico. “Insto al Senador Cornyn a abandonar su oposición a suspender el impuesto sobre la gasolina. Debería unirse al presidente Trump y a mí en apoyar este alivio fiscal crítico para los tejanos.”

El Congreso tiene el poder del bolsillo, incluido el control sobre el impuesto nacional sobre la gasolina, creado por primera vez por la Ley Nacional de Ingresos de 1932 durante la Gran Depresión.

Todavía no hay una propuesta única que los republicanos estén apoyando. El tiempo para que el Congreso actúe podría exceder la guerra del presidente en Irán, así que no está claro si el liderazgo siente una urgencia para abordar el dolor en la bomba.

El presidente Joe Biden propuso una suspensión del impuesto federal sobre la gasolina en 2022 cuando el conflicto de Rusia con Ucrania provocó un aumento de los precios, pero enfrentó críticas desde su propio partido. Los demócratas en ese momento cuestionaron si era un mejor trato para las empresas de gas que para el consumidor.

¿Y el costo financiero?

También está la pregunta de si el Congreso puede permitirse los miles de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos.

El impuesto federal sobre la gasolina financia el Fondo Fiduciario de Carreteras, que la Oficina de Presupuesto del Congreso predice que podría quedarse sin dinero para 2028 a los niveles actuales de gasto. El Centro de Política Bipartidista estima que suspender el impuesto sobre la gasolina durante cinco meses le costaría al fondo $17 mil millones.

Aunque ha habido propuestas similares anteriormente durante momentos de precios más altos en la bomba, el Congreso nunca ha pausado con éxito el impuesto nacional sobre la gasolina.

La última vez que se aumentó el impuesto sobre la gasolina fue en 1993 cuando el ex presidente Bill Clinton firmó una ley de reconciliación.