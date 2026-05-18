Trump dice que canceló el ataque a Irán planeado para el martes a petición de los aliados del Golfo

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump dijo que está posponiendo un ataque militar contra Irán que estaba previsto para el martes porque están en marcha “negociaciones serias” para poner fin a la guerra.

Trump hizo el anuncio en una publicación en redes sociales el lunes, después de amenazar durante el fin de semana que el tiempo se agotaba para que Irán llegara a un acuerdo o se reanudaría la lucha. La semana pasada, dijo que un frágil alto al fuego estaba en “soporte vital” y las fuerzas estadounidenses intercambiaron disparos con fuerzas iraníes.

El presidente, que no había revelado previamente que estaba planeando un ataque para el martes, no ofreció detalles sobre el ataque planeado en su publicación del lunes, pero dijo que instruyó a las fuerzas armadas de EE. UU. “a estar preparadas para llevar a cabo un asalto completo y a gran escala a Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Trump ha estado amenazando desde hace semanas con que el alto al fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Irán no llegaba a un acuerdo, con parámetros cambiantes para alcanzar dicho acuerdo. Durante el fin de semana, advirtió: “Para Irán, el reloj está en marcha, y mejor que se muevan rápido o no quedará nada de ellos”.

Trump dijo que estaba cancelando el ataque planeado a petición de aliados en Medio Oriente, incluidos los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente ha establecido repetidamente plazos para Teherán y luego ha dado marcha atrás. Pero en el pasado también ha indicado que pospondría la acción militar para permitir que las conversaciones continúen, solo para luego lanzar ataques. Eso es lo que sucedió al inicio de la guerra, cuando ordenó ataques poco después de indicar que dejaría que las conversaciones siguieran su curso.

Trump en los últimos días también ha hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente chino Xi Jinping sobre la guerra con Irán.

La publicación de Trump rápidamente provocó una caída en el precio del petróleo, que había estado subiendo ante la perspectiva de un enfrentamiento prolongado que mantendría cerrado el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para el transporte marítimo.

Minutos antes del anuncio del presidente, los futuros del petróleo se cotizaban a $108,83 por barril. Con sus palabras sobre las negociaciones, el precio cayó más de $2 casi de inmediato y el petróleo comenzó a cotizarse a unos $106 por barril.

Poco después de la publicación de Trump, la televisión estatal iraní lo calificó como un “retiro” basado en “miedo” en su cartelera y en su cuenta X.

Informó anteriormente que los sistemas de defensa se activaron tarde el lunes en la Isla Qeshm en el Estrecho de Ormuz. Agregó que la situación estaba “bajo control” allí, la isla iraní más grande en el Golfo Pérsico, hogar de unas 150,000 personas y una planta desalinizadora de agua.

Más temprano el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo que la preocupación inmediata de las negociaciones entre EE. UU. e Irán era mantener abierto el Estrecho de Ormuz, pero el programa nuclear de Irán seguía siendo un tema central.

Hablando durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo alemán en Berlín, Fidan dijo que gran parte del uranio enriquecido de Irán que podría usarse para un arma nuclear estaba enterrado bajo túneles colapsados tras los ataques en junio lanzados por EE. UU. con Israel. EE. UU. ha dicho que está monitoreando de cerca cualquier movimiento alrededor de la reserva.

“En la actualidad, no hay una situación que represente una amenaza real”, dijo Fidan. “Pero para que esto continúe, las partes deben alcanzar y concluir una negociación nuclear entre ellas”.

El ministro turco dijo que cree que Irán no se opone en principio a cumplir con las condiciones nucleares, pero agregó: “la pregunta es qué se dará a cambio, en qué orden y bajo qué condiciones”.

Con las conversaciones estancadas la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el viernes que la falta de confianza era el mayor impedimento para las negociaciones.

Irán, que dice que su programa nuclear es para fines pacíficos, se dijo que había incluido algunas concesiones nucleares en su última propuesta para poner fin a la guerra. Pero Trump desestimó la propuesta como “basura”.

– La fuente de esta información es Associated Press.

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