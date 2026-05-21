Copa del Mundo 2026: Solo tres oficiales de policía para acompañar a 10,000 fanáticos ingleses en EE. UU.

“Si hubiera más recursos podríamos intentar reducir el riesgo y hacerlo un poco más fácil para todos, pero es lo que es y claramente haremos lo mejor que podamos con los recursos que despleguemos.

“En Alemania enviamos 40, porque así lo pidieron los alemanes y ellos lo financiaron.

“En este caso, los estadounidenses no están convencidos de la idea de las delegaciones móviles. No lo están financiando, así que será un despliegue más pequeño.

“No estamos criticando eso, es su operación, la controlarán. Vemos el beneficio de los observadores, como creo que la mayoría de los países europeos lo hacen, porque nos brinda la oportunidad de tener una mayor cobertura de personas con experiencia realmente buena que se comunicarán con los seguidores y la Asociación de Fútbol.

“Pero si queremos monitorear a los aficionados que salen del centro de la ciudad y luego estar allí para recibirlos en el estadio, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, limita nuestra capacidad para hacer eso.”

Roberts agregó que la delegación policial del Reino Unido en cada partido debería idealmente incluir a dos oficiales en el estadio, dos en el centro de la ciudad y dos en los nudos de transporte, con seis a diez considerados el número ideal en el lugar. Dijo que hubo seis observadores en la Copa del Mundo en Rusia en 2018 y 16 en Qatar. Como es habitual en los torneos importantes, el Reino Unido también tendrá dos oficiales basados en un centro de coordinación policial internacional (IPCC).

“Conocemos el comportamiento de los aficionados. Los Estados Unidos no tienen necesariamente una cultura de aficionados al fútbol de la misma manera. Es muy diferente”, dijo Roberts.

“Hay 18,000 agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, por lo que habrán tenido diferentes exposiciones a la gestión de multitudes.

“El comportamiento de nuestros aficionados en los torneos en los últimos años ha sido bastante ejemplar, así que comenzamos desde un buen lugar. Creo que una de las razones clave por las que estamos tan ansiosos por enviar un equipo allí es que nos brinda la oportunidad de informar a las fuerzas del orden locales.

“Así que siempre nos gusta estar allí para comunicar a los aficionados si su comportamiento está causando ofensas. Igualmente, para decir a las fuerzas del orden locales, ‘esto no es un problema. Este es un comportamiento normal’. Así que vamos a estar más limitados en eso.”