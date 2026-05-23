Probabilidades y predicciones de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2026: Thunder vs. Spurs, selecciones del Juego 3 por parte de un experto con una racha de 134-94

Los Spurs fueron a Oklahoma City y ganaron la división para robarse la ventaja de local en su serie de playoffs de la NBA de 2026. Ahora llega el viernes el Juego 3 de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2026, con San Antonio buscando tomar una ventaja de 2-1 en la serie frente a sus fanáticos locales. Los Spurs están lidiando con algunas lesiones notables en la zona de defensa, con De’Aaron Fox (tobillo) y Dylan Harper (aductor), ambos listados como cuestionables. Mientras tanto, OKC cataloga al delantero Jalen Williams (tendón de la corva) como cuestionable.

La salida del Frost Bank Center en San Antonio está programada para las 8:30 pm ET. Las últimas probabilidades de Thunder vs. Spurs de FanDuel Sportsbook enumeran a San Antonio como favorito por 1,5 puntos. El over/under es 218,5. Antes de hacer cualquier elección de Spurs vs. Thunder, consulte las predicciones de Spurs vs. Thunder de Mike Barner de SportsLine.

Barner es siempre uno de los principales expertos de la NBA de SportsLine, y llega a este juego con una excelente racha de 134-94 en todas las selecciones de la NBA, devolviendo $2,183 por jugadores de $100 durante ese lapso. Cualquiera que haya seguido sus consejos sobre apuestas de la NBA en casas de apuestas y aplicaciones de apuestas podría haber obtenido grandes beneficios.

Ahora, Barner ha estudiado Spurs vs. Thunder desde todos los ángulos y acaba de revelar sus codiciadas selecciones de la NBA y predicciones de apuestas. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver sus selecciones. Aquí hay varias probabilidades de la NBA y líneas de apuestas de la NBA para Thunder vs. Spurs:

Diferencia entre Spurs y Thunder: Spurs -1,5 en FanDuel Spurs vs. Thunder más/menos: 218,5 puntos Línea de dinero Spurs vs.Thunder: Spurs -127, Trueno +107 Selecciones de Spurs vs. Thunder: Ver selecciones en SportsLine Transmisión de Spurs vs.Thunder: Fubo (Pruébalo gratis)

Principales predicciones de Spurs vs.Thunder

Después de estudiar Spurs vs. Thunder desde todos los ángulos, Barner se inclina por más de 218,5 puntos en total. El Juego 1 produjo 237 puntos combinados, aunque con la ayuda de doble tiempo extra, pero luego los equipos alcanzaron un número similar en 48 minutos en el Juego 2. Cuatro de siete juegos entre estos equipos han limpiado el total esta temporada, y los juegos del Thunder han superado a un ritmo del 57% esta temporada.

“Estos equipos se combinaron para anotar 235 puntos en el Juego 2”, dijo Barner a SportsLine. “Eso fue con Fox fuera y Williams solo jugando siete minutos. Ajay Mitchell ha prosperado cada vez que Williams ha estado fuera de juego, por lo que puede ayudar a mantener la ofensiva del Thunder en marcha. Los jugadores de rol tienden a desempeñarse mejor en casa, por lo que debería ayudar al banco de los Spurs si Fox y/o Harper están fuera. Hay suficientes anotadores eficientes en ambos lados para hacer que este Over sea atractivo”. apuesta el Over en Thunder vs. Spurs en FanDuel aquí:

Cómo hacer selecciones de Spurs vs. Thunder

Barner también encontró un factor x crítico que lo hace saltar por todo un lado de la extensión. Puedes dirigirte a SportsLine para ver las selecciones de la NBA del modelo.

Entonces, ¿quién gana los Spurs vs. Thunder, y qué factor crítico hace que un lado del diferencial se vea más afectado? Visite SportsLine ahora para ver de qué lado de la distribución Spurs vs. Thunder está detrás, todo del experto que tiene una racha de 134-94 en selecciones de la NBA, y descúbralo.