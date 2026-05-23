Las estrellas francesas están preocupadas por el multimillonario Vincent Bolloré. Así es como pueden controlarlo.

El fantasma del “miedo rojo” de Joseph McCarthy se cernía sobre las emblemáticas escaleras del festival de cine de Cannes de este año. Eco del blacklist de mediados del siglo XX, que excluyó a unos 300 sospechosos comunistas de Hollywood, el grupo mediático francés Canal+ anunció una prohibición efectiva para el doble de profesionales del cine francés, incluidos actores como Juliette Binoche y directores de cine como Jean-Pascal Zadi y Arthur Harari. ¿Su crimen? Una carta abierta denunciando la creciente influencia en los medios y el cine franceses del magnate conservador Vincent Bolloré, el principal accionista de Canal+. [Contexto: Referencia al miedo al comunismo en la industria del cine durante la Guerra Fría]

El director ejecutivo de Canal+, Maxime Saada, justificó castigar a los firmantes en base a que su reclamo era una “injusticia” contra el personal de Canal+ que, según él, estaba comprometido con la independencia de la organización.

Bolloré ha consolidado el control sobre una parte significativa de los medios de comunicación y el entretenimiento en Francia en la última década, desde el canal CNews parecido a Fox News hasta el Journal du Dimanche, la radio Europe 1 y la editorial Fayard. Se le acusa de haber cambiado a menudo la línea editorial de sus adquisiciones hacia un proyecto ideológico de derecha al estilo de Rupert Murdoch. Recientemente, su despido del CEO de la editorial literaria Grasset provocó la salida de más de 100 autores, desde el filósofo de la alta sociedad Bernard-Henri Lévy hasta la novelista feminista Virginie Despentes.

En su petición, que desde entonces ha recibido el respaldo de celebridades internacionales como Javier Bardem y Mark Ruffalo, los profesionales del cine escribieron: “Al dejar el cine francés en manos de un propietario de extrema derecha, corremos el riesgo no solo de la estandarización de las películas, sino de un golpe fascista a la imaginación colectiva”.

El impacto de Canal+ cortando sus conexiones con actores, escritores, directores y técnicos también podría tener consecuencias drásticas para la industria: Canal+ representa más del 40% de todos los fondos privados que fluyen hacia la radiodifusión, el streaming y el cine en Francia. Y dada la propensión de las producciones francesas a ser financiadas por una combinación de fondos públicos y privados, ese número probablemente subestima la importancia crítica de Canal+. Desde “Mulholland Drive” hasta “Paddington en Perú”, pocos otros productores y distribuidores europeos tienen el alcance internacional del grupo. [Verificación de datos: Importancia de Canal+ en la financiación del cine en Francia]

¿Debería una persona, o un puñado de personas, poder impactar significativamente en la producción cultural de una nación basándose en su deseo de controlar el discurso político de los artistas? ¿Y debería intervenir el gobierno de la nación? En el caso de Canal+, la tentación podría inclinarse hacia la intervención. Después de todo, hubo más implicación regulatoria pública en su creación de la que ser una “empresa privada” sugiere. [Contexto: Debate sobre la intervención gubernamental en la industria del cine]

Pero tratar de legislar contra esta aparente lista negra también es peligroso. La extrema derecha francesa está más cerca que nunca del poder político. En países liderados por partidos de extrema derecha e iliberales, el gobierno se ha convertido en una fuente igualmente peligrosa de censura mediática que un propietario multimillonario. [Contexto: Relación entre la extrema derecha y la censura mediática]

La financiación pública para el periodismo y las artes es ciertamente parte de la solución. La democracia es más saludable cuando la financiación de los medios públicos es alta. En 2025, Reporteros Sin Fronteras (RSF), que subraya la importancia de la “previsibilidad y sostenibilidad” de la financiación pública de los medios, encontró altos niveles de confianza en los medios de servicio público en toda Europa, incluida Francia. Pero también importa el “cómo” de la financiación pública. RSF también señala que los niveles de confianza disminuyen en lugares donde la extrema derecha está, o ha estado recientemente, en el poder, y donde a menudo ha utilizado la dependencia de los medios públicos de la financiación discrecional para ejercer influencia editorial sobre ellos. [Verificación de datos: Importancia de la financiación pública para los medios]

Bolloré ha negado durante mucho tiempo cualquier intervencionismo político o ideológico, insistiendo en que sus intereses son financieros y para promocionar el suave poder francés.

Sin embargo, su poder es un recordatorio de que en ninguna parte de Europa está a salvo de las mismas dinámicas de consolidación mediática impulsadas por la ideología que se han desarrollado en los EE. UU., o del simple cambio de los medios de servicio público en medios estatales de extrema derecha que tuvo lugar en Hungría. La luz de advertencia está parpadeando de manera frenética, rogándonos que fortalezcamos las finanzas y la independencia de las organizaciones de medios públicos que ya existen. [Contexto: Paralelismos entre la consolidación mediática en Europa y en Estados Unidos]

Emmanuel Macron, se especula, está intentando “anticipar” varias instituciones francesas contra un gobierno liderado por el Reagrupamiento Nacional. Del mismo modo, la UE en su conjunto, con su larga historia de financiación de los medios públicos y las artes, podría hacer que esa financiación sea un contrapeso independiente frente a los multimillonarios con agendas y los gobiernos censuradores: pasando de presupuestos anuales discrecionales, o incluso impuestos designados (como una licencia de TV), a fondos de dotación de medios públicos responsables solo ante sus consejos directivos, y cuyas nominaciones deberían extenderse a lo largo de múltiples ciclos electorales. [Contexto: Propuestas para fortalecer la independencia de los medios públicos en Europa]

Crear un “meta-fondo de dotación” a nivel de la UE, y encargarlo de ser una fuente de financiación complementaria para los medios de servicio público nacionales, regionales y locales, el periodismo, la edición y el cine en toda Europa, desde Arte transfronterizo, hasta revistas independientes, hasta France Médias Monde, hasta una radiodifusora pública húngara reconstituida, añadiría un nivel adicional de independencia y resistencia entre los periodistas, artistas y escritores, y cualquier presión política o privada que puedan enfrentar. [Contexto: Propuesta para fortalecer la financiación de los medios en Europa]

Al fin y al cabo, incluso lo “desorbitante” se desvanece cuando se pone en el contexto de los presupuestos de defensa, que aumentaron en 495 mil millones de euros en Europa y Canadá entre 2024 y 2025, y luego en decenas de miles de millones más en 2026, particularmente en Alemania. La democracia se basa en la información; ¿cuál es el punto de gastar dinero en defender la integridad territorial de una democracia, pero no su integridad cultural e intelectual? [Contexto: Importancia de la financiación de los medios en comparación con el gasto en defensa]