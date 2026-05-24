Serie Mundial Universitaria Femenina 2013 El equipo de Nebraska anima en el Juego de Regionales Súper

Serie Mundial Universitaria Femenina 2013 El equipo de Nebraska anima en el...

LINCOLN, Neb. (KOLN) – A través de la lluvia o el sol, la Nación Husker siempre se presenta, pero el sábado tienen unos visitantes especiales animándolos.

Mientras el equipo de softbol de Husker se preparaba para salir al campo en Bowlin Stadium, el mundo está observando para ver si llegarán a la Serie Mundial Universitaria.

Esa sensación es una que estas jugadoras pasadas conocían muy bien.

“Esa memoria es tan vívida en nuestras mentes porque es tu sueño de toda la vida,” dijo Mattie Fowler Burkhardt, miembro del equipo de la Serie Mundial Femenina de Nebraska en 2013.

“Siento que todavía es ayer que hicimos esto, así que es una sensación tan loca ver a otra persona tener la oportunidad de hacerlo,” dijo Alicia Armstrong Miller, miembro del equipo de la Serie Mundial Femenina de Nebraska en 2013.

Burkhart jugó en la primera base en la Serie Mundial Universitaria de 2013, diciendo que marcó la fecha en su calendario y que no se lo perdería por nada del mundo.

“No importa dónde esté supers, si lo estamos organizando en Lincoln, estoy allí,” dijo Burkhart. “Si es fuera de casa, estoy allí. No me voy a perder ese día para revivir ese momento pero también soñar con eso para este equipo actual.”

Ese equipo es uno con el que estas mujeres dicen que están orgullosas de compartir un legado.

“Sólo mirando las líneas, creo que este equipo ha cambiado el juego del softbol de Nebraska, así que les doy mi sombrero,” dijo Miller.

Dijeron que es una hermandad de principio a fin, una cultura que ha sido creada por el cuerpo técnico.

“No siento que puedas replicar ese vínculo en ningún otro lugar de la vida que lo hagas con tus compañeras de equipo universitarias, así que es tan divertido para nosotras reunirnos pero también nuestro entrenador todavía está aquí y no lo doy por sentado,” dijo Burkhart.

“Todos queremos volver y estar juntas de nuevo y apoyar al equipo actual. Creo que eso realmente habla de la cultura del Softbol de Nebraska,” dijo Miller.

Estas mujeres dicen que no pueden esperar para animar a este equipo actual, demostrando que una vez Husker, siempre Husker.

Haz clic aquí para suscribirte a nuestro resumen diario y alertas de noticias de última hora de 10/11 NOW entregados directamente a tu bandeja de entrada de correo electrónico.

Copyright 2026 KOLN. Todos los derechos reservados.