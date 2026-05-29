Enfrentamientos entre grupos armados en Colombia matan al menos 52.

BOGOTÁ – Al menos 52 guerrilleros fueron asesinados en enfrentamientos entre dos grupos armados rivales que luchan por el control de una región estratégica de producción y tráfico de cocaína en Colombia, dijo una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) involucrada en los combates en un comunicado el jueves. Los enfrentamientos, los más violentos en meses recientes, tuvieron lugar antes de las elecciones presidenciales del domingo, cuando los colombianos elegirán a un sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro, quien ha tenido dificultades para implementar diálogos de paz con los numerosos grupos armados del país.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en redes sociales que hubo enfrentamientos en la zona, al igual que el Ejército, pero ninguno proporcionó detalles sobre el número de muertos. Sánchez dijo que las tropas habían sido desplegadas en la zona para proteger a la población civil.

Reuters no pudo verificar de manera independiente los 52 muertos reportados por el grupo guerrillero.

Los enfrentamientos tuvieron lugar entre una facción disidente de las FARC liderada por Néstor Gregorio Vera, más conocido como Iván Mordisco, y otra liderada por Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba.

Ambos rechazaron un acuerdo de paz de 2016 que permitió a unos 13,000 miembros de las FARC dejar sus armas. El grupo guerrillero liderado por Díaz Mendoza está involucrado en conversaciones de paz con Petro, pero el de Vera sigue en conflicto con las autoridades después de que el gobierno suspendiera un alto al fuego bilateral con la facción en 2024.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en las selvas del departamento de Guaviare en el sureste de Colombia, cerca del pueblo de Barranco Colorado. La semana pasada, el grupo disidente más grande de las FARC, el Estado Mayor Central, anunció una suspensión nacional de sus operaciones militares contra las fuerzas públicas del país entre el 20 de mayo y el 10 de junio.

Sin embargo, el grupo no anunció una suspensión completa de toda la actividad militar, lo que significa que los enfrentamientos con otros grupos armados no estarían incluidos en su pausa de operaciones.

Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también anunciaron un alto el fuego separado antes de las elecciones del fin de semana. El conflicto armado, que ha durado más de seis décadas y está financiado principalmente por el tráfico de drogas y la minería ilegal, ha dejado más de 450,000 muertos y millones de desplazados.