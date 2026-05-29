Japón rechaza críticas rusas ridículas sobre acumulación militar.

El embajador de Japón en la ONU desestimó el jueves las críticas de Rusia sobre el aumento militar japonés en un momento en que Moscú continuaba su guerra contra Ucrania en violación de la Carta de la ONU.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo el martes en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el fortalecimiento de la cooperación multilateral que la “remilitarización” en Alemania y Japón constituía una amenaza peligrosa para la seguridad global y estaba deshaciendo los resultados de la Segunda Guerra Mundial.

El enviado japonés, Kazuyuki Yamazaki, afirmó que Japón siempre ha sido fiel a la Carta de la ONU y ha cumplido con el derecho internacional, mientras que Rusia estaba “continuando su agresión contra Ucrania en violación de la carta”.

“Los esfuerzos de Japón para fortalecer sus capacidades de defensa son una respuesta a un entorno de seguridad cada vez más severo y no están dirigidos contra ningún país específico. Japón siempre ha mantenido una política exclusivamente defensiva bajo su constitución”, dijo Yamazaki.

“Es ridículo criticar la postura defensiva de Japón como militarista. Es aún más ridículo viniendo de un estado que continúa su propia agresión militar en clara violación de la Carta de la ONU.”

En la reunión del martes, el ministro alemán de Estado para Europa, Gunther Krichbaum, calificó los comentarios de Nebenzia como “acusaciones injustificadas”.

“Hemos sido y seguimos siendo muy claros sobre nuestro objetivo, que es vivir en paz con nuestros vecinos y prevenir conflictos en Europa y en todo el mundo”, dijo.

Alemania ha presentado planes para una gran expansión de sus fuerzas armadas tras la invasión de Rusia a Ucrania, mientras que Japón ha tomado medidas alejándose de las restricciones pacifistas que han moldeado su política de seguridad de posguerra y está llevando a cabo su mayor aumento militar desde la Segunda Guerra Mundial, motivado por preocupaciones sobre el creciente poder de China.