Fuerzas israelíes y rusas añadidas a la lista negra de la ONU por violencia sexual en zonas de conflicto

El informe anual de las Naciones Unidas que documenta la violencia sexual en conflictos en todo el mundo ha incluido a las fuerzas israelíes por primera vez desde que comenzó la revisión hace más de 15 años por su trato a los detenidos palestinos. Israel niega las acusaciones.

El informe de 35 páginas, compartido por la misión israelí en la ONU el jueves por la noche antes de su esperada publicación el viernes, incluye en una lista negra a 77 partes gubernamentales y no gubernamentales de una docena de países sospechosas de cometer o ser responsables de la violencia sexual en conflictos en todo el mundo. Dice que el número de casos aumentó bruscamente en 2025 en comparación con 2024.

Las fuerzas armadas y de seguridad rusas también fueron incluidas en la lista negra por primera vez este año por violencia sexual contra prisioneros de guerra y civiles detenidos durante la guerra en Ucrania.

La lista para 2025 incluye a las fuerzas armadas y de seguridad de Israel, así como a los militantes de Hamas, que habían sido incluidos en la lista negra previamente después de su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Tanto Israel como Rusia fueron advertidos en el informe del año pasado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, de que podrían ser incluidos en la lista.

Los embajadores de ambos países expresaron su indignación por su inclusión y criticaron a Guterres.

“Enviaremos una carta al secretario general diciendo que estas son mentiras infundadas y cosas presuntas que nuevamente presentan a Rusia como un villano, como lo hacen siempre,” dijo el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. Dijo que Rusia está documentando y preparando un informe sobre cómo tratan los ucranianos a los prisioneros de guerra rusos.

“Estamos hartos de este Secretario General de la ONU,” dijo Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, en una declaración en redes sociales. “Guterres ha puesto a Israel en la misma lista negra junto con Hamas, ISIS y las organizaciones terroristas más depravadas del mundo.” El segundo mandato de cinco años de Guterres finaliza el 31 de diciembre.

Danon dijo que Israel ha proporcionado documentos, datos y respuestas detalladas a las acusaciones planteadas en el informe.

El informe dijo que en 2025 la ONU pudo documentar “patrones de violencia sexual” contra los palestinos detenidos en Israel y los territorios palestinos ocupados, y verificó varios incidentes de violencia sexual relacionada con conflictos, incluida como forma de tortura, infligida a 14 hombres, siete mujeres, nueve niños y una niña de Gaza y Cisjordania. Dijo que hubo 13 casos en 2025 y 18 en 2023 y 2024.

“Las violaciones consistieron en violación, incluida con objetos, violación en grupo, intento de violación, violencia física en genitales, instancias de disparos dirigidos a los genitales, tocamientos en los senos y genitales, registros de desnudez e inspecciones de cavidades realizadas sin justificación aparente de seguridad, desnudez forzada y amenazas de violación,” declaró el informe.

Detalló al menos nueve víctimas, en su mayoría de Gaza, que fueron violadas o violadas en grupo, en algunos casos repetidamente, por perpetradores de las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio penitenciario de Israel, así como sus fuerzas especiales y unidades policiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo el jueves que ha “refutado de manera exhaustiva, completa e inequívoca estas acusaciones.”

“Esta decisión es otro ejemplo de la hostilidad institucionalizada de la ONU hacia Israel,” escribió el ministerio de Relaciones Exteriores en X.

El informe nuevamente incluye acusaciones de violencia sexual por parte de Hamas, pero dice que muchos de los detalles no se pudieron confirmar de forma independiente porque el gobierno israelí continúa negando el acceso necesario a la ONU para realizar investigaciones.