Menos de una década atrás, ningún álbum en la historia estadounidense había visto que 10 canciones presentes en su lista de pistas ascendieran al top 10 en el Billboard Hot 100, que clasifica las canciones más populares en la nación. Durante muchos años, el hecho de que el álbum “Born in the U.S.A.” de Bruce Springsteen se convirtiera en el primero en colocar siete canciones en el espacio más competitivo en los años 80 se mantuvo como un récord, pero en la industria musical de hoy centrada en el streaming, las cosas han cambiado. A partir de esta semana, hay ahora cuatro álbumes que han logrado al menos 10 top 10 en el Billboard Hot 100. Drake se une a los otros artistas más exitosos del planeta en este increíble e histórico logro, aunque logra hacerlo de una manera ligeramente diferente.

Mientras nueve canciones del recientemente lanzado “Iceman” de Drake debutan en el top 10, el álbum ya ha producido un éxito que ha alcanzado ese espacio. El verano pasado, Drake lanzó el sencillo “What Did I Miss?”, que durante casi un año permaneció prácticamente ajeno a algún esfuerzo más grande. Esa canción se quedó a las puertas de ganarse otro liderazgo al alcanzar el puesto número 2. El éxito previo de “What Did I Miss?” asegura que “Iceman” se convierta en el cuarto álbum en acumular 10 top 10 en los más de cincuenta años de existencia del Billboard Hot 100.

Drake se une a Taylor Swift en este logro, y ella ha logrado esta increíble hazaña en tres ocasiones. A diferencia de Drake, sin embargo, ella no logró sus 10 top 10 en diferentes períodos.

Drake está disfrutando lo que puede ser la mejor semana de su carrera en el Billboard Hot 100, y eso es decir mucho para el artista más exitoso de todos los tiempos en la lista. 42 canciones de sus tres álbumes aparecen en la lista, con todas menos dos de ellas – “What Did I Miss?” y “Which One,” una colaboración con Central Cee – debutando. El talento de hip-hop canadiense se convierte en el primer artista en ocupar 40 o más lugares en la clasificación al mismo tiempo, superando el récord previamente establecido por Morgan Wallen de 37 éxitos simultáneos. Drake obtiene su decimocuarto número 1 con “Janice STFU,” rompiendo su empate con Michael Jackson y empatando con Swift de otra manera. También amplía su liderazgo como el artista con más apariciones en la lista y se convierte en el primero en acumular 400 pistas en la lista de reproducción.

[Contexto: Drake ha logrado un hito histórico al tener 10 canciones entre las principales en el Billboard Hot 100. Taylor Swift es la primera en lograr esta hazaña en tres ocasiones.] [Verificación de hechos: Taylor Swift ha logrado dominar la región en 2022, 2024 y 2025 con sus álbumes “Midnights,” “The Tortured Poets Department” y “The Life of a Showgirl.”]