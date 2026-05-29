Las Finales de la NBA son una recompensa para los sufridos fanáticos de los Knicks

Cuando las Finales de la NBA comiencen el miércoles, es casi seguro que habrá un quién es quién entre los sufridos fanáticos presentes que han esperado 27 años agonizantes para ver a los New York Knicks de regreso en el escenario más grande del baloncesto.

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Uno de ellos incluso estará en la cabina de retransmisión.

Mike Breen de ESPN será el hombre jugada por jugada de su 21° Final consecutiva de la NBA este año, extendiendo su récord. Y por primera vez, el nativo de Nueva York convocará al equipo al que creció en la ronda del campeonato.

“Mentiría si no dijera que hay emociones”, reconoció Breen a NBC News esta semana.

Además de su trabajo para ESPN, Breen ha convocado partidos de los Knicks a nivel local durante más de 30 años. Comenzó como locutor de radio del equipo en 1991, y después de un breve período como protagonista de jugada por jugada más tarde esa década, asumió el puesto definitivamente en 2004.

“No es sólo que haya sido fanático de los Knicks desde que era niño, sino que he estado transmitiendo partidos de los Knicks durante más de la mitad de mi vida”, dijo Breen. “Entonces, ya sabes, cuando ves que un equipo tiene la oportunidad de hacer algo que no ha hecho desde siempre, ciertamente hay emociones ahí”.

Josh Hart y Jalen Brunson de los New York Knicks felicitan a Walt Frazier y Mike Breen por sus 25 años de transmisión en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en 2024. David Dow / NBAE a través de archivo de Getty Images

Pero Breen también es muy consciente de la responsabilidad profesional que tiene hacia los espectadores en casa y el equipo de personas que producen la transmisión de las Finales. Breen ya ha convocado varios partidos de los Knicks durante la postemporada, incluida su barrida dominante sobre los Cleveland Cavaliers en las finales de la Conferencia Este.

Si bien el pantano de las redes sociales siempre hará que sea difícil juzgar qué locutores realmente gustan o no, dentro de la comunidad de la NBA, es difícil encontrar a alguien con algo negativo que decir sobre Breen a pesar de sus vínculos con los Knicks.

“Francamente, aprendí de los mejores”, dijo Breen. “Marv Albert era la voz de los Knicks, y participó en muchos partidos importantes de los Knicks contra los Bulls, el Heat y los Pacers, y verlo y ver cómo lo manejó, eso es lo que me influenció, y así es como aprendí”.

Albert, de 84 años, fue el hombre principal jugada por jugada de Nueva York de 1967 a 1997 y de 2000 a 2004. De 1990 a 2021, también fue la voz principal jugada por jugada de la NBA en NBC y de la NBA en TNT.

Se sintió halagado al saber que Breen todavía lo venera.

“Lo aprecio, pero él lo habría logrado pase lo que pase”, dijo Albert a NBC News. â€œCon Mike, su jugada por jugada es excelente, fuera de serie. Siempre tiene una gran relación con sus socios de transmisión. De hecho, podría arbitrar un juego porque conoce las reglas a fondo”.

Albert conoció a Breen cuando ambos trabajaban para la estación de radio WNBC en la década de 1980. Albert describe a Breen como alguien curioso, alguien que supo que siempre quiso ser comentarista deportivo. Un joven Breen acribillaba a Albert con preguntas y, a medida que se acercaban, dijo Albert, Breen a veces se sentaba en una transmisión de los Knicks en el Madison Square Garden, escuchando la llamada con auriculares puestos años antes de que él mismo pudiera hacer el trabajo.

“Lo conozco desde que era básicamente un niño, sus primeros días trabajaba, realizaba algunas actividades en la sala de redacción de NBC”, dijo Albert. “Es un tipo fantástico y todo el mundo lo quiere”.

Además de dirigir el juego por el medio, otra forma en que Breen ha tratado de emular a Albert es siendo selectivo con su eslogan, el famoso “¡Bang!”, que se le puede escuchar soltar después de algunos de los tiros más importantes en la historia de la NBA. Piense en el triple de Ray Allen en el Juego 6 de las Finales de 2013 o en el de Kyrie Irving en el Juego 7 de las Finales épicas de 2016.

“Me divierte ‘Bang!'”, dijo Albert, quien agradece las comparaciones con su icónico “¡Sí!”.

La otra cara de “¡Bang!” es el infame “¡Fuera!” de Breen cuando un jugador falla un tiro importante. Los amigos y familiares de Breen le han mostrado los memes de lo devastadora que puede ser la llamada, pero él dice que nunca consideró reprimirse.

“Estaría dando golpes durante todo el juego”, dijo Breen con una sonrisa. “Sería demasiado pensar si comenzara con esos pensamientos en mi cabeza durante el curso de una llamada”.

Mientras él y los Knicks esperan que comiencen las Finales, Breen dijo que la parte más agradable de esta temporada fue ver crecer al equipo desde el campo de entrenamiento hasta ahora. Agregó que Nueva York está jugando un “hermoso equipo de baloncesto” al más alto nivel, lo que cree que cualquier aficionado debería poder apreciar.

Si bien Breen ha mencionado otros deportes a lo largo de su carrera, dijo que el baloncesto siempre fue su favorito mientras crecía. (Está impresionado con las emisoras que tienen tiempo para convocar múltiples deportes, refiriéndose a Mike Tirico de NBC Sports como “una máquina absoluta”). El joven fanático de los Knicks ahora tiene una voz que es sinónimo del equipo de su infancia y de la propia NBA, ya que Breen ha convocado más de una cuarta parte de todas las Finales de la NBA jamás disputadas.

También significa que está en una posición única para comprender cuán especial será esta serie para los neoyorquinos.

“Cuando se trata de una situación por la que un equipo ha pasado, una sequía tan larga sin un título, y no sólo una sequía de un título, sino muchos años de mal baloncesto e irrelevancia fuera de Nueva York, esa es la belleza de ser un fanático”, dijo Breen. â€œSi eres un fan apasionado del equipo, vas a tener miseria, vas a estar muy decepcionado en muchas ocasiones. Pero todo vale la pena cuando finalmente todo llega a buen término”.

“Es lo mejor de los deportes, el factor de preocuparse tanto por un equipo deportivo que afecta tu estado de ánimo y afecta la forma en que te sientes. Es la belleza de los deportes, y años como este te recompensan si eres fanático de los Knick”.