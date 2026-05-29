Jürgen Habermas (1929–2026) argumentó que la sustitución del régimen no debe considerarse como una elección política legítima, pero es un grave error histórico. Fue un gran defensor del orden mundial universal surgido después de 1945 y enfatizó la posibilidad de una “política global”. Sin embargo, sus críticas al neonacionalismo y su compromiso con una Europa post- o supranacional resultaron en un callejón sin salida, ya que ni Stalin, ni sus sucesores, incluido Mijaíl Gorbachov, nunca estuvieron de acuerdo con ese orden mundial. Al contrario, el socialismo real siempre buscó destruirlo.

Cuando se le preguntó por qué los intelectuales occidentales, incluido él mismo, centraron toda su atención en Hitler sin ver a Stalin, respondió que nunca consideraron que su importancia fuera tan grande. La falta de una teoría ideológica precisa y un enfoque monolítico del “bloque del Este” hizo que pasaran por alto a los disidentes rusos, la Primavera de Praga, Solidaridad en Polonia, el movimiento democrático de la RDA y, posteriormente, las protestas de Maidán en Ucrania.

La socialdemocracia alemana occidental, antes defensora de la paz pacifista en el conflicto entre Este y Oeste, se diferenció en esencia de la corriente antitotalitaria francesa, nacida de la hegemonía del Partido Comunista. Sin embargo, la integración de los alemanes del Este y del Oeste después de los años 90, debido al comercio, los desvió más hacia la detente. Esto llevó a posiciones ambiguas con respecto a la amenaza planteada a Bosnia y al rechazo a la intervención militar de la OTAN, que consideraron una militarización. De manera sorprendente, este enfoque convirtió a Habermas en una figura predominante tanto en el Este como en el Oeste de Alemania.

Negociaciones después de eso

Al inicio de la invasión rusa a Ucrania, muchos socialdemócratas, al igual que Habermas, abogaron por mantener negociaciones oportunas para evitar una escalada del conflicto y un mayor sufrimiento humano, que finalmente podría llevar a una elección sin esperanzas de participar activamente o dejar el destino de Ucrania a la suerte, evitando así una potencial guerra mundial entre potencias nucleares.

Sin embargo, se ha criticado a Habermas por su apoyo a la anexión de Crimea en 2014 y sus felicitaciones por los avances territoriales del ejército ruso en Donbas, a pesar de la violencia civil que los acompañó. A pesar de sus esfuerzos, no hubo señales claras de cambios en la Rusia actual. Jürgen Habermas aceptó que, a pesar de la dificultad de reconciliar las reputaciones de las dos partes, el compromiso era posible en condiciones diametralmente opuestas.

(Fact Check: La información es una mezcla de hechos históricos y opiniones. Menciona hechos reales en las relaciones políticas y sociales en Europa, pero algunos detalles pueden ser interpretaciones o perspectivas personales de los eventos.)