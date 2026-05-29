El Secretario del DHS, Mullin, amenaza con retirar agentes del aeropuerto de Newark por protestas en el centro de detención de ICE.

El Secretario del DHS, Mullin, amenaza con retirar agentes del aeropuerto de...

El Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, intensificó sus amenazas el jueves de retirar agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que procesan pasajeros internacionales en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark para ayudar a controlar a los manifestantes fuera del Centro de Detención Delaney Hall de Nueva Jersey.

Mullin continuó criticando las protestas, que ya llevan siete días, fuera del centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas por informes de malas condiciones de vida y salud entre sus 300 detenidos. El DHS ha negado las acusaciones.

Los agentes de ICE han chocado con los manifestantes que intentaron bloquear vehículos de ingreso, lo que llevó a los agentes federales a utilizar gas pimienta y bastones contra ellos.

Mullin le dijo a “Fox & Friends” el jueves que el DHS necesita “dar prioridad a los agentes de policía federales” en respuesta a las protestas y está considerando retirar agentes de CPB del aeropuerto para ayudar a los agentes fuera de la instalación de detención, lo que retrasaría el procesamiento de viajeros internacionales y carga.

“Eso podría afectar los vuelos internacionales que ingresan y salen del aeropuerto porque voy a tener que retirar a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de poder procesar los vuelos internacionales y ponerlos a ayudar a nuestros agentes de ICE”, dijo.

“Por cierto, si no puedes procesar vuelos internacionales porque la Aduana está cerrada, obviamente no puedes procesar vuelos internacionales que vienen de otros países”, agregó.

Mullin dijo en Fox News que si “las cosas no cambian”, tendrá que tomar medidas “bastante rápido”.

“No vamos a detener los vuelos, no podremos procesarlos porque no tendremos oficiales allí”, dijo. “Tendremos que retirar a nuestros oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza que procesan estos vuelos y ponerlos en estas instalaciones [de detención] para ayudar a proteger a nuestros empleados que salen a trabajar”.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, no comentó de inmediato sobre la propuesta de Mullin.

Mullin ha estado insinuando desde hace tiempo un plan para retirar a los oficiales de CBP de los aeropuertos que se encuentran en jurisdicciones llamadas “santuario”. El miércoles, dijo que está “elaborando planes”.

Sin embargo, la controvertida propuesta de Mullin ha recibido oposición de los grupos de viaje.

La Asociación de Viajes de EE. UU., un grupo que representa a la industria de viajes del país, se reunió con Mullin la semana pasada y expresó preocupaciones sobre el plan de retirar a los oficiales de CBP de varias ciudades.

“US Travel cree que tal medida tendría consecuencias devastadoras para la industria de viajes y las comunidades que dependen de la visitación internacional”, dijo el grupo en un comunicado el viernes.

Al menos un funcionario de la administración Trump ha cuestionado tal política.

Preguntado sobre la propuesta en una audiencia del Congreso la semana pasada, el Secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que no estaba familiarizado con los comentarios de Mullin, pero dijo que no sería una buena idea implementar tal política basada en la política.

“A mí me gustaría revisar los comentarios y obtener el contexto y hasta le preguntaría qué quiso decir con eso, pero tenemos personas de todo el mundo y de todo el país que necesitan poder volar a todo tipo de lugares. No deberíamos detener los vuelos en un estado que no esté de acuerdo con nuestra política,” dijo Duffy.

Las manifestaciones en Delaney Hall continuaron el miércoles por la noche y los manifestantes volvieron a enfrentarse a las fuerzas del orden federales.

Varios miembros del Congreso demócratas, incluido el senador de Nueva Jersey, Corey Booker, han visitado el centro de detención durante la última semana y dicen que han visto las condiciones deplorables de primera mano.

“Las historias que he escuchado, especialmente de las reclusas mujeres, sobre el acceso a atención médica, parecían insatisfactorias, si no peligrosas para sus condiciones”, dijo Booker el miércoles.

Ese mismo día, Mullin negó las acusaciones y los informes de una huelga de hambre dentro de la instalación argumentando que “solo había un puñado de personas que se negaban a comer” porque supuestamente querían su “comida étnica adecuada”.

“Bueno, pueden regresar a su país y conseguir la comida que deseen”, dijo a los reporteros.