El debut mas cerca

A poco menos de una semana para dar inicio el Federal C con la presencia en esta oportunidad de 3 equipos de la Liga Formoseña, todos ellos vienen llevando adelante una preparación acorde a lo que será el torneo que esta temporada tendrá un total de 12 partidos para el equipo que logre llegar al final para pelear el ascenso. El finde abren el torneo Independiente y Fontana, quedando libre en la zona 8 de Diciembre. Si bien en la previa cada uno parte con objetivos distintos y a medida que lo puedan ir cumpliendo pensarán en llegar lo mas lejos posible, se sabe Independiente de Fontana tiene como única meta lograr el ascenso, no habrá otra salida positiva deportivamente hablando que no sea jugar la próxima temporada el Federal B y para ello se viene preparando con la base del equipo campeón de la LFF mas refuerzos que han llegado para poder lograr el objetivo como el caso de Agustín Morel, enganche que llega desde Argentinos del Norte. Bajo las órdenes del entrenador Tuti Chaparro, el mismo priorizó los jugadores campeones del Anual formoseño, respetando de esta manera el logro conquistado por ellos y es por eso que sumó además de Morel solamente al arquero Marcelo Báez, a Goro Rojas y Richard Torales además, en las últimas horas, a Juan Bombón Amarilla, ex 1° de Mayo y que fue uno de los mejores jugadores del Portu en el pasado Federal B. Jugó encuentro amistoso ante Sol de América y frente a 17 de Agosto en Clorinda. Por su parte, 8 de Diciembre, que tendrá como primer objetivo pasar de Fase para luego ir conquistando otros logros a medida que transcurra el torneo, recientemente finalizó una mini gira de pretemporada por Paraguay, donde estuvo entrenado en el recinto olímpico paraguayo en las inmediaciones de Luque disputando además partidos amistosos ante General Díaz y Sportivo Luqueño, ambos clubes que militan en la Primera del fútbol guaraní. El DT Agustín Galarza logró traer a jugadores del medio de buen pasar en otros clubes y que intentará con ellos llegar bien lejos en el torneo empezando a jugar recién en la segunda fecha, el 04 de febrero, cuando enfrente a Independiente. Roger Strong, Ezequiel Quiroz, Roberto Escoffe y Ezequiel Zarza todos ex Municipal de Laishí; Ariel Vega, Matías Paredes, Iván Aguilar y Gilberto Vera Chamorro, cada uno de ellos con recientes pasos por 1º de Mayo además de Luis Fleitas ex Deportivo Formosa, Lucas Caballero que llega desde Argentinos del Norte, Iván Quiñonez de Salta y Franco Azas de Ibarreta, son las caras nuevas de este plantel que podría aun disputar amistoso en su predio del Lote 4 donde realiza la última parte de la preparación. Fontana, al igual que Ocho, tiene como primer paso superar la Fase de Grupos y a partir de ahí empezar a diagramas cada cruce para intentar llegar bien lejos y porqué no pelear el ascenso. El Albiceleste, de amistoso previos con Patria, Sol de América y San Agustín, jugará este finde semana venidero ante su clásico, el Rojo de Fontana. Ramón Méndez estará a cargo del grupo durante el torneo y el entrenador podrá contar con jugadores en calidad de refuerzos aunque la base es la que disputó el torneo anual de la LFF. Es así que los “nuevos” del equipo son: Gustavo Vallejos que llega desde 1º de Mayo, Nelson López de Libertad de Eva Perón, David Ortellado y Giuliano Brunelli ambos de Libertad de Eva Perón, Adrián Romero ex Defensores de Formosa, Heber Notario de Clorinda, Víctor Romero delantero ex San José Obrero, Eduardo Lezcano con pasado en Sanagus y Alejandro Vega que viene de Patria Foto Gentileza Alfredo Dominguez