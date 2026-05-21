Trump afirma que hablará con presidente de Taiwán, rompiendo con normas diplomáticas de décadas

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que hablará con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, un movimiento sin precedentes para un líder estadounidense que podría agitar las relaciones entre Estados Unidos y China.

“Hablaré con él”, dijo el presidente de EE. UU. a los reporteros en la Base Conjunta Andrews en Maryland antes de abordar el Air Force One cuando le preguntaron por Lai. “Hablo con todo el mundo… Trabajaremos en eso, el problema de Taiwán”.

En respuesta a los comentarios de Trump el jueves por la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que Lai estaría feliz de hablar con el líder estadounidense, según Reuters.

Los presidentes de EE. UU. y Taiwán no han hablado directamente desde que Washington cambió el reconocimiento diplomático a favor de Pekín en 1979. Sin embargo, como presidente electo a finales de 2016, Trump rompió décadas de precedente diplomático cuando habló con la entonces presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

Las repercusiones políticas de esa llamada provocaron una queja del gobierno chino al gobierno de EE. UU., mientras que el equipo de transición de Trump minimizó la importancia de la conversación.

Pekín nunca ha renunciado al uso de la fuerza para tomar el control de la isla gobernada democráticamente. Se ha molestado por el apoyo militar a Taiwán por parte de EE. UU. para disuadir la acción militar china.

Los comentarios de Trump el segundo que mencionó su intención de hablar con Lai en una semana, despejando la especulación inicial de que su primera mención después de reunirse con el líder chino Xi Jinping la semana pasada fue un desliz verbal.

Una llamada entre los líderes aún no había sido programada, según una persona familiarizada con el asunto.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre cuándo podría tener lugar dicha llamada o sobre qué se discutiría. La embajada china en Washington tampoco respondió de inmediato.

Los funcionarios de la administración Trump han señalado que Trump ha aprobado la venta de más armas a Taiwán que cualquier otro presidente de EE. UU., pero también ha descrito futuras ventas de armamento como “una ficha de negociación muy buena”.

Trump ha elogiado repetidamente su relación con Xi como “increíble”. Después del viaje de la semana pasada a Beijing, Trump dijo que aún no había decidido si proceder con la venta de armas de hasta $14 mil millones a Taiwán, sumando incertidumbre sobre el apoyo de EE. UU. a la isla.

En un intento de presionar a Trump, Pekín está reteniendo la aprobación para una posible visita de verano a China del subsecretario de Defensa para Política del Pentágono, Elbridge Colby.

Pekín ha señalado a Washington que no puede aprobar el viaje de Colby hasta que Trump decida cómo proceder con la venta de armas, según el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Cualquier conversación directa entre EE. UU. y Taiwán normalmente enojaría a China, que ve la isla como su propio territorio.

Sin embargo, el lenguaje de Trump ha enviado señales mixtas a Taipei. Mientras que Lai ha dado la bienvenida a la oportunidad de hablar con Trump, la referencia del presidente de EE. UU. al “problema de Taiwán” hace eco a la formulación de Pekín. Lai, a quien Pekín ve como separatista, dijo el miércoles anterior que si tuviera la oportunidad de hablar con Trump, le diría que su gobierno está comprometido a mantener el statu quo a través del Estrecho de Taiwán, y que es China la que está socavando la paz con su masivo despliegue militar en el Indo-Pacífico.

“Ningún país tiene el derecho de anexar a Taiwán. El pueblo de Taiwán persigue un estilo de vida democrático y libre, y la democracia y la libertad no deben ser consideradas como provocación”, dijo Lai.

Según la ley estadounidense, Washington está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, y tanto legisladores republicanos como demócratas han instado a la administración Trump a continuar con las ventas de armas.

Resaltando la importancia estratégica de Taiwán para EE. UU., la isla de 23 millones de habitantes es el cuarto socio comercial más grande de EE. UU., detrás de China, que tiene 1.400 millones de habitantes. Gran parte de ese comercio se basa en exportaciones de semiconductores avanzados a EE. UU., que impulsan la economía global.

Con Reuters.