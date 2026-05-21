Chismes de fútbol: Rodri, Stones, Silva, Cucurella, Casemiro, Alisson, Rashford, Toure

El Real Madrid está confiado en fichar a Rodri del Manchester City durante la partida de Pep Guardiola, el Bayern Munich planea un movimiento sorpresa por John Stones, mientras que el Atlético de Madrid quiere a Marc Cucurella.

La inminente salida de Pep Guardiola del Manchester City abre la puerta para que el mediocampista español de 29 años Rodri se una al Real Madrid este verano. (Marca)

El Bayern Munich está considerando un movimiento sorpresa por el defensor inglés John Stones de 31 años, quien está listo para dejar el Manchester City al final de la temporada. (Mail)

El Atlético de Madrid está evaluando la posibilidad de fichar al mediocampista portugués de 31 años del Manchester City, Bernardo Silva, y al defensor español de 27 años de Chelsea, Marc Cucurella. (Sky Sports)

Inter Miami está cerca de fichar al mediocampista brasileño Casemiro de 34 años del Manchester United, quien está listo para dejar el club al final de la temporada. (Athletic)

El arquero brasileño de 33 años del Liverpool, Alisson, quiere unirse a la Juventus este verano, incluso si el equipo de la Serie A no logra clasificarse para la Liga de Campeones. (Gazzetta)

El Barcelona ha acordado los términos personales con el delantero inglés Marcus Rashford de 28 años, mientras buscan hacer permanente su cesión, pero aún no han acordado una tarifa de transferencia con el Manchester United. (Sport)

El Liverpool ha registrado formalmente su interés en el extremo de 20 años del Hoffenheim, Bazoumana Toure, pero se enfrentan a la competencia de Manchester United, Aston Villa y Newcastle, quienes también admiran al marfileño. (Teamtalk)

El Manchester United está vigilando al lateral izquierdo del Borussia Dortmund, Julian Ryerson, de 28 años, con el internacional de Noruega siendo considerado como un posible reemplazo para Noussair Mazraoui. (Sky Sports Germany)

El Manchester United podría aprovechar la controversia de Spygate de Southampton al buscar al mediocampista irlandés del norte Shea Charles de 22 años. (Mirror)

El Liverpool podría hacer un movimiento por el extremo noruego Antonio Nusa de 21 años si la negociación por su compañero de equipo en el RB Leipzig, Yan Diomande, se vuelve demasiado complicada. (Football Insider)

El Fenerbahce ha surgido como un contendiente sorpresa para fichar al delantero egipcio Mohamed Salah de 33 años del Liverpool este verano. (Caught Offside)

Chelsea está considerando un movimiento por el defensor central de Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, de 27 años, con el internacional de Burkina Faso habiendo trabajado previamente bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso. (Teamtalk)

El Borussia Dortmund es poco probable que traiga de vuelta al extremo inglés de 26 años del Manchester United, Jadon Sancho, quien está cedido en el Aston Villa, por tercera vez. (Bild)