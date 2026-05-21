La guerra de Irán está atrayendo a algunos estados del Golfo hacia Israel, mientras aleja a otros.

La guerra de Irán está atrayendo a algunos estados del Golfo hacia...

Aquí hay algo que no se ve todos los días en diplomacia: el primer ministro de un país dice que visitó otro país, solo para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país niegue que la visita haya tenido lugar.

Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió la semana pasada cuando los Emiratos Árabes Unidos emitieron un comunicado rechazando las afirmaciones hechas un día antes por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu de que había visitado secretamente los Emiratos Árabes Unidos y se había reunido con su líder, el Sheik Mohammed bin Zayed, y que la reunión había resultado en un “avance histórico” en las relaciones entre los dos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU calificó la declaración de la Oficina del Primer Ministro de “totalmente infundada”, agregando que las relaciones entre los dos estados “son públicas” y “no se basan en arreglos no transparentes o no oficiales”.

El episodio de la reunión de Netanyahu -o no Netanyahu- dejó a algunos rascándose la cabeza, especialmente después de informes de que Israel envió una batería Domo de Hierro a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, junto con personal para operarla, y ante informes de que los jefes del Mossad y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) habían visitado Abu Dabi en las últimas semanas para coordinación de alto nivel.

Fue una mosca en lo que, por lo demás, parecía ser el dulce perfume de las florecientes relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Y fue una mosca engendrada en la política interna israelí.

La relación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ha superado con creces el simbolismo de los Acuerdos de Abraham. Lo que comenzó en 2020 como un avance en la normalización con estados árabes, aunque la cuestión palestina no se ha resuelto, está evolucionando hacia algo mucho más significativo: una asociación estratégica moldeada por la coordinación de seguridad, el intercambio de inteligencia, la cooperación en defensa aérea e incluso discusiones sobre la arquitectura postguerra de la región.

CNN citó a Yoel Guzansky, miembro del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, diciendo que los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más cercanos a Israel a nivel mundial. “No se trata solo de seguridad. También se trata de turismo, ciencia, inversión, comercio. No hay ningún país árabe más cercano”.

Esta cercanía también explica por qué los Emiratos Árabes Unidos fueron tan afectados por Irán durante la reciente guerra, absorbiendo más misiles balísticos y ataques con drones que cualquier otro país de la región, incluido Israel. Aunque la relación no se trata solo de seguridad, está claro que la seguridad es su corazón latiente.

Contexto: La discrepancia sobre la visita de Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos ilustra las complejidades de las relaciones internacionales y la política en Medio Oriente.

Verificación de hechos: Los Emiratos Árabes Unidos desafiaron las afirmaciones de Netanyahu sobre una reunión secreta, lo que puso de manifiesto tensiones de política interior y exterior en la región.