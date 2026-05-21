Southampton: la FA abre una investigación sobre el Spygate

Southampton admitió haber espiado a Middlesbrough antes del partido de ida de la semifinal del play-off, junto con Oxford United en Navidad e Ipswich Town el mes pasado.

Cuando los Saints recibieron al Ipswich el 28 de abril, los dos equipos estaban en competencia directa compitiendo por terminar segundos y obtener el ascenso automático. El juego terminó 2-2.

Southampton ya no tiene derecho a apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La final del play-off del campeonato se llevará a cabo en Wembley el sábado entre Hull City y Middlesbrough (inicio a las 15:30 BST), con un lugar en la Premier League en juego.

El encuentro está considerado como el juego más lucrativo del fútbol mundial, con una promoción que vale un mínimo de £ 200 millones en ingresos por retransmisiones y pagos de paracaídas.

“Un panel de arbitraje de la liga ha desestimado la apelación del Southampton Football Club contra la sanción de la comisión disciplinaria independiente tras la admisión de múltiples violaciones de las regulaciones de la EFL”, dijo la EFL el miércoles por la noche.

Saints calificó el fallo como “un resultado extremadamente decepcionante”.

Añadió: “Si bien reconocemos plenamente la gravedad de este asunto y el escrutinio que siguió, el club siempre ha creído que la sanción deportiva original era desproporcionada, una opinión que ha sido ampliamente compartida por muchos en la comunidad del fútbol durante las últimas 24 horas”.

Mientras tanto, el Hull no está contento porque tendrá que enfrentarse a diferentes oponentes en poco tiempo, y el propietario Acun Ilicali sugiere que el club podría emprender acciones legales si pierde la final.

Ilicali dijo a Sky Sports que no estaba contento con la situación, pero que no había otra opción “para acabar con este lío”.